Brasil, intratable: Así marcha la tabla de posiciones en Conmebol rumbo a Qatar 2022 ¿Y Argentina?  

Brasil, con paso perfecto, derrotó a Chile de visita y alcanzó los 21 puntos en la Eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Antes, Argentina, actual campeona de América, derrotó 3-1 a Venezuela y llegó a 15 unidades. Los cariocas mantienen su ventaja con respecto a la albiceleste.



Por su parte, Ecuador logró derrotar a Paraguay y se consolidó en el tercer puesto con 12 puntos, tres más que Uruguay y Colombia (9) que empataron sus respectivos duelos contra Perú y Bolivia.



En la siguiente fecha, Argentina puede recortar la ventaja y quitarle el invicto a Brasil. La albiceleste visita suelo carioca para medirse en la octava fecha de la Eliminatoria.



OCTAVA JORNADA DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE



-Brasil vs Argentina (1:00 P.M)

-Ecuador vs Chile (3:00 P.M)

-Uruguay vs Bolivia (4:00 P.M)

-Paraguay vs Colombia (4:00 P.M)

-Perú vs Venezuela (7:00 P.M)



TABLA DE POSICIONES: