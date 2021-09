Estados Unidos no pudo contra El Salvador en un temido Cuscatlán por las eliminatorias de Qatar 2022

Las selecciones de fútbol de El Salvador y Estados Unidos empataron 0-0 este jueves en la primera fecha del octogonal final clasificatorio de la Concacaf al Mundial de Qatar-2022, en partido disputado en el estadio Cuscatlán de San Salvador.

En un animado encuentro ambas selecciones realizaron incursiones constantes, pero al final los porteros neutralizaron los balones de peligro.

Ambas selecciones suman su primer punto y deberán prepararse para la segunda jornada a disputarse el próximo domingo. El Salvador será anfitrión ante Honduras y Estados Unidos recibirá la visita de Canadá.

En el inicio de las accciones, Estados Unidos hizo desbordes laterales y jugadas por el centro con sus delanteros Gio Reyna y Josh Sargent que arrinconaron a la oncena local, que no lograba ordenarse para pasar del medio terreno.

La reacción de la escuadra salvadoreña vino después del minuto 15, cuando Darwin Cerén y Marvin Monterrosa comenzaron a alimentar jugadas ofensivas.

El encuentro se desarrolló en un emotivo ambiente desde que los hinchas salvadoreños vestidos de azul y blanco hicieron retumbar el estadio Cuscatlán cantando el himno nacional a viva voz.

El técnico salvadoreño, Hugo Pérez, destacó el empate logrado con Estados Unidos, que salió como favorito por figurar como campeón de Concacaf en la pasada Copa Oro de agosto y escalar a la posición 10 en la clasificación de la Fifa.

Para Pérez, hubo tramos de "buen fútbol", pero no como quiere ver la selección y para ello todavía falta "mucho trabajo". "Me hubiera gustado tener más la pelota, me hubiera gustado pegar más. Me hubiera gustado finalizar las jugadas que tuvimos, debimos ser más contundentes", insitió.

Tras el empate con Estados Unidos, Pérez dijo que inicia la preparación del partido que deberá disputar con Honduras, que este mismo jueves empató de visita 1-1 con Canada.

Los aficionados que ingresaron al estadio debieron presentar su cartilla de vacunación anticovid-19 con las dos dosis y usar tapaboca.

Custodiada por la policía, la selección de Estados Unidos abandonó en un autobús el estadio Cuscatlán en una jornada que transcurrió sin incidentes.