Concacaf responde y explica el motivo del por qué no habrá VAR en la Octagonal rumbo a Qatar 2022  

Ya se disputó la primera jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde la selección de Honduras sacó un valioso empate ante Canadá de visita.

Lo curioso de todo es que en ningún partido tenía la herramienta del Video assistant referee, mejor conocido en el mundo del fútbol por sus siglas como VAR.



Los árbitros tendrán que confiar en su instinto para los juegos eliminatorios de Concacaf rumbo al Mundial, esto podría llegar a ser un gran problema en partidos decisivos por alguna polémica o decisión errada de parte de los silbantes.





¿Por qué no hay VAR en Concacaf?



A través de un comunicado emitido por el organismo, se dio a conocer que las Eliminatorias no contarían con el VAR, ya que cinco de los ocho países presentes en el Octagonal no cuentan con estadios certificados ni la tecnología necesaria para su funcionamiento.



Solamente México, Estados Unidos y Canadá podría albergar un encuentro con la tecnología que ocupa el video arbitraje, mientras que Jamaica, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Honduras no tienen lo necesario.

Por este motivo, no se utilizará el VAR en ningún partido de la Eliminatoria de Concacaf. No es la única confederación a la que le hará falta la herramienta, Oceanía y África tampoco se podrá usarla.



"Un criterio clave para determinar si el VAR podría ser utilizado en esta competencia es que la tecnología esté disponible actualmente, en estadios certificados, para los partidos de cada una de las federaciones participantes. En la Ronda Final de la Clasificatoria de la región de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA, cinco de las ocho federaciones no cumplen con este criterio", explicaron en parte del comunicado.