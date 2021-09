Este viernes se puso en marcha el Apertura de la Liga de Ascenso en Honduras con nuevos invitados

La Liga de Ascenso ya está en marcha después de algunos detalles para iniciar y con la presencia de aficionados en las gradas se inauguró el Apertura 2021 que en esta oportunidad tendrá partidos en varias zonas del país tras conocer a los nuevos inquilinos.

Con el duelo entre Ginmástico y Juticalpa se ha dado el puntapié inicial en Tegucigalpa y continuará en Choluteca con el compromiso que por la noche jugarán el CD Broncos y la AFFI Academia en el Emilio Williams.

Este sábado habrá cuatro partidos, tres de ellos a las tres de la tarde y uno de los bonitos compromisos será el choque entre el Atlético Esperanzano que recibe al Deportes Savio en el estadio Rumualdo Bueso de La Esperanza, Intibucá.

El partido nocturno de este sábado se jugará en el estadio Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque cuando “Las Panteras” del Independiente reciban al Lone FC de San Pedro Sula. El domingo sigue la actividad y viviremos el debut del FC Alvarado en La Ceiba contra el Boca Júniors de Tocoa, Colón.

JORNADA 1 LIGA DE ASCENSO

Hoy: 5.00 pm Gimnástico vs Juticalpa FC

Hoy: 7.30 pm CD Broncos vs AFFI Academia

Sábado 3.00 pm Esperanzano vs Deportes Savio

Sábado 3.00 pm Villanueva FC vs Choloma FC

Sábado 3.00 pm Olancho FC vs Estrella Roja

Sábado 7.00 pm Independiente vs Lone FC

Domingo 1.00 pm Inter FC vs Génesis Huracán

Domingo 2.00 pm Yoro FC vs Sabá FC

Domingo 2.00 pm FC Alvarado vs Boca Júniors

Domingo 2.00 pm Olimpia Occidental vs Real Juventud

Domingo 3.00 pm San José Clasg vs Santa Rosa FC

Domingo 3.00 pm Tela FC vs Atlético Juniors

Domingo 3.00 pm Lepaera FC vs San Juan Huracán