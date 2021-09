Hora y por dónde verlo: Motagua y Marathón buscan recomponer sus caminos, Real España con dura visita en la jornada siete

Este sábado y en plena Eliminatoria, se disputan los tres partidos que restan por la jornada siete del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras



Marathón recibe a la Real Sociedad, el equipo verde quiere recuperar la memoria luego de tres derrotas seguidas, Vida, Platense y Real España.



Los de "Tato" García solo suman nueve puntos y quieren meterse entre los primeros cuatro con una victoria ante los tocoeños que llegan tras empatar con Platense (1-1) en la jornada 6. Este partido será a las 3:06 de la tarde en el Yankel Rosenthal.





Más tarde, a las 7:00 de la noche, Motagua visita al Honduras Progreso. Los Azules dejaron pasar una gran oportunidad de ser líderes la fecha pasada al empatar 0-0 contra UPNFM y ahora les toca ganar para no dejar que Olimpia se les escape.



El Ciclón tiene 11 unidades, mientras que los progreseños solo tienen 5, en su último partido empataron en casa contra el Vida de La Ceiba.

Comisión de Disciplina suspende a Raúl Cáceres por tres partidos por insultos a asistente



Este último cierra la jornada de local contra Real España (7:15 P.M), los cocoteros desean un triunfo ante la Máquina para prenderse de lleno en la tabla de posiciones.



Los catedráticos también buscarán los tres puntos para mantenerse en el liderato junto a Olimpia en el Apertura 2021 de la Liga Nacional.



PARTIDOS Y CANALES QUE TRANSMITEN



Marathón vs Real Sociedad - 3:06 P.M (TDTV +)

Honduras Progreso vs Motagua - 7:00 P.M (Tigo Sports)

Vida vs Real España - 7:15 P.M (TDTV +)