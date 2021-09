Alex López fue sometido a una resonancia para determinar si juega o no este domingo ante El Salvador

La Selección de Honduras quiere seguir con su buena ruta en el inicio de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, es por ello que quieren contar con todos sus seleccionados para este compromiso ante El Salvador.

Dos de los futbolistas que están en duda son Antony Lozano y Alex López, quienes presentan molestias musculares y están a la espera de su evolución.

En el caso del volante del Alajuelense, este día está siendo sometido a una resonancia y así tener un diagnóstico más preciso de su lesión muscular. El jugador salió de cambio a los 43 minutos tras lanzar el penal frente a Canadá.

Momentos cuando el volante Alex López salía del hotel a realizar los exámenes médicos para determinar si juega o no ante El Salvador. Fotos Yoseph Amaya

''Lo de Antony lo están manejando los médicos, el cuerpo técnico, pero a Alex, hoy le haremos la resonancia requerida. Por la experiencia del jugador y de los técnicos, ya más o menos se sabe que es lo que puede tener'', explicó Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional.

No cabe duda que si existe cierta preocupación con el estado de salud del volante, quien es pieza clave en el esquema de Fabián Coito.

El gerente de la Selección de Honduras, Gerardo Ramos, explicando detalles sobre la lesión de Alex López. Fotos Yoseph Amaya | Enviado

''Hay que esperar el resultado, ya que eso es lo que tira la pauta si hay espacio para recuperación o trabajarlo para tenerlo para octubre''.

Gerardo Ramos no considera que la lesión de Alex López sea de mayor gravedad que la de Lozano, sino que es el tiempo en el que se han dado las mismas.

''No es que sea más complicado, sino es que tiene 24 o 36 horas de tener esa lesión. Él ya venía con una molestia y le afectó un poco en un par de dispararos que hizo y en el momento del penal sintió el problema''.

La dirigencia y cuerpo técnico tienen la esperanza que el volante no esté sufriendo ninguna ruptura y simplemente sea una carga muscular. 'No sabemos si está roto o no, todo aparenta que no, esperemos que sea una sobrecarga nada más''.

La Selección de Honduras tiene previsto realizar su reconocimiento de cancha del estadio Cuscatlán este sábado a las 4:30 de la tarde.