Oswaldo Sánchez confiesa que este gol que encajó con México le sigue doliendo: ''Me despierto llorando''

Oswaldo Sánchez reveló que a veces se despierta llorando por un gol que recibió en el Mundial de Alemania 2006 cuando defendía el arco de la selección mexicana.

En una charla en el programa 'Saga Live', el exportero recordó el partido contra Argentina en Leipzig y confiesa que todavía el duele el tanto que le marcó Maxi Rodríguez en los tiempos extras de los octavos de final y que significó el adiós del 'Tri' de la Copa del Mundo.

''Sí, me sigue doliendo, de repente sueño y me despierto llorando porque recuerdo esa imagen porque pudo ser algo trascendente'', expresó Oswaldo, que actualmente colabora como comentarista de TUDN.

''Para el portero es muy difícil reaccionar y cuando tu no ves salir la pelota desde que es pateada es más difícil y eso sucedió. Gonzalo se puso en la trayectoria del balón y en el tiro de Maxi Rodríguez pierdo esa milésima de segundo y la veo hasta que pasa por un costado de Gonzalo, y ya no puedo dar ese paso que me hubiera dado la posibilidad de sacar esa pelota'', explicó Sánchez sobre aquella acción en la que no fue capaz de detener el remate del argentino.

Para el exguardameta mexicano esa diana fue la mejor del torneo. ''Fue el mejor gol del Mundial, nos eliminaron, pero yo había sacado pelotas más difíciles que esa''.

Las declaraciones de Oswaldo fueron destacadas por el diario Olé de Argentina y Maxi Rodríguez reaccionó a la publicación en Twitter.

Por otra parte, Oswaldo Sánchez aseguró no estar arrepentido de haber rechazado la oportunidad de jugar en el viejo continente y convertirse en el primer arquero mexicano en conseguirlo.

''Tuve la posibilidad de ir a Europa y las tres propuestas que tuve la verdad no eran equipos tan importantes. También estaba en un momento de mi vida futbolística y personal muy madura y tenía cuatro hijos, tenía que ver por su futuro'', declaró.