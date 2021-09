Fechas, horarios y estadios: Así se jugará la jornada 8 del Torneo Apertura 2021 ¡con clásico incluido!

La Liga Nacional seguirá su curso el próximo fin de semana entre 11 y 12 de septiembre del 2021 con cinco nuevos partidos emocionantes en diferentes escenarios con la jornada 8 del Torneo Apertura 2021.

El juego a seguir será el clásico y apuesta de dos de los cuatro grandes del fútbol hondureño: Real España recibiendo a Motagua.

Las Águilas visitarán el Estadio Olímpico de San Pedro Sula el sábado 11 de septiembre apostando por una victoria ante la Máquina para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El resto de los clubes como UPNFM, Vida y Marathón, le seguirán apostando a los puestos de clasificación directa a liguilla.

Te puede interesar: (Video) Así fue el gol agónico de Byron Rodríguez para darle la victoria a Marathón ante Real Sociedad

Un partido complejo para las Jaibas Bravas

El Victoria pasando una pesadilla en el Torneo Apertura con seis derrotas consecutivas, una de las peores crisis en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Para la fecha 8 tiene un duro huésped (Marathón) que volvió a encontrarse con una victoria al vencer 2-1 a Real Sociedad.

Los ojos estará puestos sobre lo que pueda hacer el entrenador Salomón Nazar, todo un milagro si equipo ceibeño levanta cabeza después de haber sido protagonista en la Liga de Ascenso.

Ver: Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2021

PARTIDO A PARTIDO JORNADA 8

11-09-2021 Real España vs Motagua (05:00 PM) - Estadio Olímpico

11-09-2021 Olimpia vs Lobos UPNFM (7:00 PM) - Estadio Nacional

11-09-2021 Victoria vs Marathón (7:00 PM) - Estadio Municipal Ceibeño

12-09-2021 Real Sociedad vs Honduras Progreso (3:00 PM) - Estadio Roberto Martínez Durón

12-09-2021 Platense vs Vida (4:00 PM) - Estadio Excélsior.