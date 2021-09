Honduras, a una prueba de fuego ante El Salvador en un escenario donde se siente como en casa, el Cuscatlán

Seguir a @kelvincoelloHN

Llegó la hora de la verdad, la Selección de Honduras buscará seguir la escalada que comenzó en Toronto ahora en San Salvador. La Bicolor salta esta tarde al monumental estadio Cuscatlán, un escenario en el que sabe ganar para medirse a El Salvador.

La segunda fecha por las eliminatorias mundialistas en Concacaf han tenido muchas sorpresas y en esta segunda fecha, es para Honduras una linda oportunidad para sumar de a tres. ¿Qué será complicado? No hay partidos fáciles en clasificatorias a mundiales y este encuentro es de esos que se juegan con el cuchillo entre los dientes.

Honduras llegó a este compromiso con muchas dudas; primero está Alex López que sufrió una contractura muscular y posiblemente no salta al campo, de igual forma está Choco Lozano a quien no se arriesgará ya que viene con problemas físicos desde Toronto. Quien sí estaría de inicio es Romell Quioto, el hombre diferente que se espera.

Los salvadoreños están llenos de optimismo tras empatarle sin goles a Estados Unidos, el equipo de la generación dorada que dejó muchas dudas. Ahora de la mano del técnico Hugo Pérez han conformado un grupo que juega con altas revoluciones, con balón al piso y algunas individualidades que marcan diferentes. Pero en frente la H tiene sus armas por lo que será un compromiso que tendrá mucho vértigo.

"No, no salimos obligados a ganar, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino sólo deseos, y el anhelo que tenemos es hacer feliz a la gente", declaró el técnico de la selección salvadoreña, Hugo Pérez.

Coito fue claro en la previa del juego al anunciar que podría haber algunas variantes, pero serán pocas, pues lo mostrado en Canadá dejó buenas sensaciones y se mantendría la base, salvo el descanso que podrían tener algunas figuras como Andy Najar que podría esperar turno desde el banco dependiendo del desenlace del duelo.

NOS VA BIEN EN EL CUSCATLÁN

En las últimas visitas que ha tenido Honduras al estadio Cuscatlán siempre hemos traído puntos. Desde la eliminatoria rumbo a USA 1994 no se pierde, pues aunque los salvadoreños hagan rugir el viejo Cuscatlán, los nuestros se motivan y nos han regalado resultados memorables en las últimas eliminatorias.

El delantero hondureño, Romell Quioto, es una de las armas que tendrá la Bicolor este domingo en el Cuscatlán. Fotos cortesía Fenafuth

Rumbo a Japón y Corea del Sur en el año 2000, Honduras jugó como si estuviera en casa y Carlos Pavón nos regaló una noche memorable y ese triunfo 5-2. Luego rumbo a Sudáfrica 2010 volvimos a ese escenario y fue por un día nuestra casa; la H ganó 1-0 otra vez con Pavón como figura y se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.

La última visita fue una de esas que aunque no se perdió, se terminó con un sabor amargo. Honduras iba ganando 2-0 el partido y en el último tramo del encuentro, los locales lograron empatar; esta vez rumbo a Rusia 2018 con Primi Maradiaga en el banquillo de los vecinos. Este domingo se escribe otro capítulo.

En el cuadro salvadoreño habrá algunas variantes para enfrentar al cuadro nacional. Hugo Pérez sabe que Honduras será un equipo de juego directo, diferente a Estados Unidos que le jugó con la circulación de la pelota. Con la velocidad de Quioto, Andy Najar, Kervin Arriaga y Bryan Moya, la Bicolor buscará salir a rematar el encuentro.

Los salvadoreños están confiados que con la ayuda del jugador 12, la afición, se marque una diferencia, pero Fabián Coito habló que con estadio lleno es cuando mejor le han respondido los nuestros; ya lo hicieron en un amistoso en Estados Unidos frente a México donde ante 72 mil personas se le sacó un empate al cuadro azteca.

La Concacaf ha nombrado al árbitro de Guatemala, Walter López, un silbante que no nos trae buenos recuerdos. Fue el que validó el gol que nunca existió y que llevó a Panamá a clasificar al Mundial de Rusia y a Honduras a jugar un repechaje que lo dejó en el camino. Sin duda nos espera un platillo exquisito para vivirlo con pasión, orgullo y sobre todo con el coraje para buscar puntos clave para una futura clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

EL SALVADOR: Mario González; Bryan Tamacas, Eirq Zavaleta, Rondal Rodríguez, Alexander Larín, Alexander Roldan, Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Darwin Cerén, Jairo Henríquez, Joaquín Rivas. DT: Hugo Pérez.

HONDURAS: Luis “Buba” López; Diego Rodríguez, Maynor Figueroa, Marcelo Pereira, Félix Crisanto; Deybi Flores, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Choco Lozano, Bryan Moya y Romell Quioto. DT: Fabián Coito.

FICHA DEL JUEGO

El Salvador vs Honduras

Día: hoy | Hora: 5.00 pm

Estadio: Cuscatlán

Ciudad: San Salvador

Transmite: Canal 5 TVC

Árbitro: Walter López (Guatemala)