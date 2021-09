Fenafuth pone queja ante la FIFA por 'artimaña' de El Salvador previo al partido ante Honduras

Luego de los incidentes sucedidos anoche en donde la Selección de Honduras no pudo realizar el reconocimiento de cancha del Estadio Cuscatlán, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), envió una nota formal a la FIFA para sentar un precedente quejándose ocurrido.

Según reveló a DIEZ el secretario de la Federación y abogado, José Ernesto Mejía ya tomaron medidas ante el ente denunciando lo que pasó.

"Estamos muy molestos, fue una descortesía total, no era lo que esperábamos de nuestros colegas salvadoreños. No tiene ninguna incidencia, pero demuestra la falta de respeto y cortesía con la buena relación que hemos tenido", dijo José Mejía.

Y agregó que "ya enviamos el reclamo a la FIFA para poner en conocimiento de lo que pasó. Esto lo pasamos hace muchos años, hoy queda en anécdota, pero en la cancha se ganan los partidos. Este tipo de cosas hay que denunciarlas; este tipo de cosas no las entendemos".

DIEZ conoció a través del secretario que la 'H' ya había anticipado ante las entidades salvadoreñas su itinerario solicitando el acceso al inmueble, además de los constantes recordatorios de un delegado de Concacaf para coordinar el acceso.

Sin embargo, una vez que el equipo hondureño arribó al estadio, no había alumbrado eléctrico (ellos se excusaron en que no estaba la persona encargada), además Mejía detalló que estaban activados los aspersores para inundar la cancha.

"Nosotros desde las 2:00 PM -le estuvo diciendo el delegado de Concacaf- que a las 5 de la tarde entrenaría la Selección de Honduras; si no fue mala intención, fue negligencia, pero en cualquier caso es impresentable lo que hicieron, nuestros jugadores querían ir a caminar", manifestó.

"En cuanto llegamos alguien encendió los aspersores, estaban inundando la cancha y obviamente no se podía caminar, de remate no encendieron las luces del estadio, así que sí creo que fue mala intención y así no se ganan los partidos", añadió.

Bryan Moya saliendo a oscuras en el Estadio Cuscatlán.

NO BENEFICIA EN PUNTAJE

Mejía dejó en claro que una denuncia ante la FIFA no incide en el resultado y que todo se gana en la cancha, pero que era clave enviar una queja para que la FIFA esté enterado de la 'artimaña' del país vecino.

"No incide en puntaje, pero hay que sentar precedentes", soltó.

En diálogo del periodista de DIEZ TV Jorge Fermán junto al enviado especial Carlos Castellanos, tildó de "pueblerina" el comportamiento de los directivos salvadoreños.

"La actitud de las personas que tomaron esta decisión, fue pueblerina y burocrática lo que pasó en El Salvador, nada profesional", sentenció.

El duelo entre Honduras y El Salvador será este domingo a las 5:06 de la tarde desde el Estadio Cuscatlán. Ambos países tiene un punto en el octagonal tras su empate ante Estados Unidos y Canadá en la primera ronda.