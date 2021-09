Italia empata y obtiene nuevo récord mundial: la tremenda cantidad de partidos que registra sin perder

Italia, la vigente campeona de Europa, empató sin goles (0-0) en su visita a Suiza, este domingo en Basilea, en el grupo C de la fase de clasificación europea al Mundial de Qatar-2022, y fijó un nuevo récord de partidos seguidos sin perder (36) en el fútbol de selecciones.

Alemania le receta paliza a la modesta Armenia

El arquero suizo Yann Sommer tuvo una aportación especialmente destacada y llegó a parar un penal en el 53 a Jorginho.

Los italianos, que habían empezado en marzo con un pleno de tres victorias, encadenan ahora un segundo empate consecutivo tras el registrado ante Bulgaria (1-1) el jueves.

Suman 11 puntos en la clasificación y mantienen al menos su ventaja de cuatro unidades sobre Suiza (7 puntos), que es segunda pero que tiene dos partidos disputados menos, por lo que la batalla por la primera plaza parece abierta.

Con sus dos empates de esta semana, Italia no ha ganado todavía desde que conquistara la Eurocopa en julio y tendrá que batallar por lograr el pasaje al Mundial, un objetivo que no consiguió en 2018, cuando quedó fuera por sorpresa de la cita en Rusia. Todo un trauma nacional que el Calcio no quiere revivir.

España corrige su rumbo y golea a Georgia en Badajoz

''Es un momento en el que el balón no quiere entrar. Hemos tenido muchas ocasiones hoy, demasiadas como para no ganar el partido. Debemos ser más eficaces y más precisos. No podemos no ganar un partido como el de hoy por 2-0 o 3-0. Es una pena'', lamentó el seleccionador italiano, Roberto Mancini.

Deja así atrás el récord de 35 que había alcanzado el jueves y que ostentaba anteriormente España, que había conseguido su racha entre 2006 y 2009.

Brasil también encadenó 35 partidos consecutivos sin perder entre 1993 y 1996, pero con un matiz importante, la derrota entre medias contra Uruguay en la tanda de penales de la final de la Copa América de 1995.

Con ahora 36 partidos seguidos sin conocer la derrota, Italia estableció un nuevo récord en el fútbol a nivel de selección.