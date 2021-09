Luis Fernando Suárez tras dos grises partidos: "Costa Rica tiene con que clasificar al Mundial de Qatar"

Follow @Omar_GM09



Luis Fernando Suárez no ha podido levantar a Costa Rica en los primeros juegos de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar.

La tricolor centroamericana ha sido la selección 'decepción' en el arranque de la octagonal, pues en su primer choque ante Panamá consiguieron un milagroso empate tras estar contra las cuerdas todo el partido, situación que no fue distinta, salvó a un par de atrevimientos, ante México este domingo en casa.

Los ticos cuentan con una escuadra regenerada con bastantes futbolistas jóvenes que Suárez espera que puedan brillar en los próximos encuentros, por lo que sostiene confianza en que su selección tiene material suficiente para clasificar al mundial aún cuando el panorama es difícil tras solo conseguir un punto de los primeros seis.

"Si creo que tenemos con que clasificar al Mundial", comentó el entrenador colombiano en conferencia de prensa. "Con los jugadores jóvenes hay que tener un compás de espera, pequeño pero hay que tenerlo. Pero en la parte de entrega, de actitud no tengo ninguna queja", agregó.



Costa Rica no salió con su mejor hombre en el ataque, Joel Campbell, lo que generó incertidumbre sobre la situación con el delantero de Rayados. "Hablamos con Campbell antes del juego y él me dijo que sentía que era mejor entrar de cambio por eso no fue titular", desveló Luis Fernando.

Sobre el partido, el DT comentó: "e faltó profundidad al equipo, se mejoró con respecto al partido en Panamá pero seguimos acusando esa falta de profundidad."





Y añadió: "Me parece que fue un partido parejo. No muchas posibilidades. Lo nuestro de mejorìa fue que el equipo adelanto líneas y recuperó la pelota. Tácticamente los dos equipos estaban bien plantados. En el segundo tiempo generamos más."

La ilusión no se pierde en Suárez y confía que pueda revertir su situación en el próximo duelo ante Jamaica en casa el miércoles: "Me parece que el próximo partido nos daría la oportunidad de sumar y nos daría confianza por lo que el triunfo es prioritario", concluyó.