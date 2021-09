Hugo Pérez se sincera: "No voy a entrar en pánico solo porque no ganamos los dos primeros partidos"

Luego de dos empates en casa sin poder marcar goles, el entrenador de El Salvador, Hugo Pérez, dice que todavía hay esperanzas de seguir en la pelea, pues la misión será ir a buscar puntos de visitante.

El timonel de la selecta ahora se enfoca en Canadá, rival del miércoles en Toronto, y dice que es la mejor selección del octagonal por el volumen de juego que presenta, incluso por encima de Estados Unidos y Honduras.

“Para mí, de estos tres rivales, Canadá es el mejor equipo en volumen de fútbol”, manifestó en conferencia de prensa el entrenador Pérez quien usó el mismo equipo que no le carburó en la primera jornada en el Cuscatlán ante Estados Unidos.

“(Me siento) un poco triste porque eran dos partidos que teníamos en casa, dejamos puntos. Al final tengo que valorar lo que hacemos, que hay otros equipos con los que no es fácil jugar. No puedo decir que dejó tres, cuatro puntos, los que sean porque el rival cuenta”, comentó en conferencia.

Pérez ahora se enfoca en los canadienses y dice que no deben entrar en pánico. “Mejoramos un poco con respecto al día jueves en el aspecto de tener más la pelota, de salir jugando, nos faltó el gol, nos está faltando llegar con más gente al área, nos desesperamos un poco. Esto empieza ahorita, no voy a entrar en pánico solo porque no ganamos los dos primeros partidos. El miércoles tenemos que ir a Canadá y sacar un buen resultado, no hay otra”, argumentó.

El defensor Eriq Zavaleta salió lesionado y es duda para el partido frente a Canadá del próximo miércoles. Fotos Yoseph Amaya | Enviado Especial

"La mentalidad ya la cambiamos, venimos jugando de una manera distinta, lo que nos hace falta es terminar jugadas, crear oportunidades, es un proceso que a veces tarda más tiempo pero no voy a excusarme de nada, tenemos que mejorar el último tercio mucho, al final si no anotas… o empatas o pierdes. En estos dos partidos ha tocado dos empates con selecciones fuertes que tienen procesos un poco más largos y el miércoles darle vuelta a la página y tratar de sacar un buen resultado en Canadá", declaró.

Finalmente habló de lo que le espera luego de las lesiones. “Tenemos un campamento de 28 jugadores, alguien tiene que entrar si ellos (Zavaleta y Larín) no están listos. No es tiempo de estar tristes porque no van a jugar ellos, si juegan que jueguen y sino tienen que entrar otros dos y hacer el trabajo que hemos venido haciendo con todos, hacer tres partidos seguidos es difícil para todas las selecciones", dijo Pérez.