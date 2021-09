El momento en el que McKennie rompió el protocolo Covid-19 de EEUU: No jugará ante Honduras

Estados Unidos inició la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 con dos empates de forma consecutiva, el primero de ellos de visita ante El Salvador y el último en casa ante Canadá.

Cuarteta mexicana comandada por Fernando Hernández dirigirá el juego Honduras-EUA en el Olímpico



Para el tercer partido ante Honduras en el estadio Olímpico, la selección de las Barras y las Estrellas tiene múltiples bajas, una de ellas Weston McKennie.



El jugador de la Juventus se perdió el partido ante Canadá tras ser separado del plantel por romper los protocolos Covid-19 dentro de la escuadra norteamericana.



Unos minutos antes del inicio del encuentro, EEUU envió un comunicado anunciando la separación del futbolista debido a: "una violación de la política del equipo", por lo que no jugó y su participación ante Honduras no está confirmada.



El error de McKennie fue en la visita a El Salvador, el volante se bajó del bus antes del duelo y no portaba mascarilla y además, se detuvo a convivir con algunos aficionados afueras del estadio Cuscatlán, algo que se prohíbe y por lo que fue separado del plantel.

Prohibiciones y recomendaciones para los aficionados que asistirán el miércoles al juego Honduras-EUA



Ante la Selecta si jugó, pero al ver el video después decidieron suspenderlo y será baja ante Honduras, ausencia que se sumaría a la de Gio Reina y Sergiño Dest, entre otros.



LA JUVE LO QUIERE VENDER



No es la primera vez que Weston McKennie es señalado por infringir protocolos COVID, pues hace unos meses, el estadounidense fue parte de un escándalo, debido a una fiesta clandestina junto a sus compañeros de club, Paulo Dybala y Arthur, por lo que fue acreedor a una sanción interna y tras reincidir, el conjunto italiano ya estaría valorando una posible salida del seleccionado norteamericano.