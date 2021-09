Romell Quioto y su advertencia a EUA: "En el Olímpico los partidos son duros y no tenemos que regalar nada"

El delantero de la Selección de Honduras Romell Quioto está listo para ser titular y ayudar al equipo nacional a buscar su primer triunfo en la octagonal este miércoles en San Pedro Sula. El artillero solo ha estado jugando medio tiempo, pero ahora ya podría participar los 90.

Quioto explicó que los estadounidenses no la tendrán fácil en San Pedro Sula. La H saldrá a responder por su localía, pues considera que en esta octagonal eso es vital. Responde a la interrogante sobre los nueve cambios que hizo Fabián Coito en El Salvador.

Leer. LOS RESULTADOS A LOS EXÁMENES PRACTICADOS A EDWIN RODRÍGUEZ

"Creo que a Estados Unidos se les ha dificultado ganar en estos dos partidos pero considero que el partido ante nosotros será diferente. Será un partido de 90 minutos con otra historia", comenzó diciendo Quioto en conferencia de prensa.

Los nueve cambios en el 11 ante El Salvador: "Al final son decisiones que el técnico sabe porqué las toma, nosotros como jugadores solo estamos respetarlas, hacer un buen trabajo, y él planteó el equipo de esa manera tratando de cuidar algunos jugadores ya que son tres partidos y así no fatigarnos a todos. Contra EUA es un partido muy importante de local donde tenemos que llegar frescos y sacarle provecho a la localía".

Leer. DIEZ, LA MARCA DEPORTIVA NÚMERO UNO EN CENTROAMÉRICA

El trabajo para sacar los tres puntos el miércoles: "Nosotros vamos a tratar de salir con una buena intensidad como lo hemos venido haciendo en todos los partidos, vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa y con nuestra gente y tenemos que hacernos fuertes acá".

Evolución de su rendimiento físico: "Sobre mi lesión he venido evolucionando de a poco, me siento muy bien, ha sido importante para mí ir sumando minutos que el técnico requiere. Ya en su momento estaré listo para jugar los 90 minutos".

Se pudo haber ganado en El Salvador: "Lo he venido diciendo, El Salvador es un rival bastante difícil, vienen jugando bien, se están haciendo fuertes en casa, nosotros salimos buscar el partido, a tratar de ganar. No estamos siendo conformistas buscando solo empates de visita, pero somos conscientes que sumar afuera es importante. Sabemos lo que significa este torneo para nosotros y de local tenemos que hacernos fuertes para sumar puntos y mantenernos allá arriba".

De lo que deben cuidarse de EUA: "A varios de los jugadores de EUA los conozco, los he enfrentado en varias ocasiones, son de mucho cuidado porque han venido creciendo, les gusta combinar mucho, se juntan y hay que tener cuidado en eso. El partido es de 90 minutos y no nos tenemos que volver locos".

Responde a Beasley sobre las críticas a SPS: "Yo lo tuve de compañero en el Dynamo y también me tocó enfrentarlo y siempre me lo decía, al final él sabrá porqué lo dice, seguro porque las veces que le tocó venir acá al Olímpico lo sintió de esa manera, pero nosotros haremos lo nuestro, no nos preocupamos por el rival sino por hacerle daño los 90 minutos y lo que pase en la cancha es lo que decide".

El equipo de Honduras que veremos ante EUA: Lo que queremos es que la afición mire una selección con muchas ganas, con mucha intensidad y es lo que hemos tratado de mostrar en los partidos anteriores; en mi caso yo me he venido sintiendo bien, en buena forma y sumando minutos y al final el profesor decidirá si me sigue usando los 90 minutos o no".

Su salida de cambio ante El Salvador: "El cambio mío se dio porque el profe Coito tomó la decisión de sustituirme porque viene pensando en el próximo partido y recientemente vengo de salir de una lesión, vengo de a poco".

Sobre los puntos obtenidos: "Es destacable lo que todos los jugadores vienen haciendo, todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Es un grupo de mucha juventud combinada con mucha experiencia y eso nos ha ayudado bastante. Tenemos que seguir así, acá en el Olímpico los partidos son bastante duros y no podemos regalar nada".

Panorama de Honduras en la eliminatoria: "Será una eliminatoria dura y un camino bastante difícil pero creo que el cuerpo técnico lo ha sabido maneja haciendo los cambios como en el juego ante El Salvado ya que se está jugando muy seguido y darle descanso a algunos jugadores es importante por la cantidad de partidos en pocos días".

Favorito para este juego entre Honduras y EUA: "No puedo dar por favorita a ninguna selección, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, vamos a aprovechar nuestra localía y una cancha que conocemos muy bien".

La forma de frenar a Christian Pulisic: "No podemos estar preocupados por un solo jugador, al final ellos tienen piezas muy fundamentales no solo Pulisic y hay que tratar de cuidarnos de los 11 de ellos y ojalá que podamos sacar un buen resultado".