Landon Donovan, decepcionado de EEUU y McKennie; advierte sobre Honduras: "Será un reto mucho más grande que jugar en El Salvador"  

El ex capitán de la selección de las Barras y las Estrellas no está contento con el funcionamiento del equipo que dirige Gregg Berhalter y así se refirió sobre Honduras.

La selección de Estados Unidos no vive su mejor momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en las primeras dos fechas no ha podido sumar las tres unidades tras empatar contra El Salvador y Canadá.



Ahora se le viene un duelo complicado de visitante ante Honduras en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los catrachos también llegan con la necesidad de sumar ya que también igualaron sus dos compromisos.





La situación de EEUU en el inicio de la Eliminatoria no ha dejado contento a una de sus máximas estrellas, Landon Donovan, quien dijo sentirse decepcionado del equipo de Gregg Berhalter y de las indisciplinas de Weston McKennie.



"Ayer se tuvo un decepcionante funcionamiento. Todos esperábamos por más puntos para los primeros dos juegos clasificatorios, pero todavía quedan 12 por pelear", dijo el norteamericano en el podcast de Grant Wahl.

Donovan también expresó su malestar por la situación de McKennie, jugador que fue separado de la selección por incumplir los protocolos del Covid-19.



"Sé qué pasó, pero no lo diré. Lo que sí diré es que estoy increíblemente decepcionado de Weston (McKennie). Entiendo que estando en la Juventus, en una temporada tan larga, estés sentado en casa mes tras mes y quieras recibir gente en tu casa. ¿Es lo más inteligente? No, pero lo entiendo. Pero esta es una semana de tu vida con tres juegos cruciales, no sólo para ti, sino para tus compañeros y tu país para ir a un Mundial. El nivel de egoísmo va más allá", aseguró Landon.

Landon Donovan también tuvo palabras sobre el próximo rival de Team USA, Honduras. El ex mediocampista afirmó que visitar el Olímpico será un reto mayor que jugar en el Cuscatlán.



"Jugar en Honduras será un reto mucho más grande que jugar en El Salvador. Mantengamos la fe, que lo lograremos", describió Donavan que sabe lo complicado que es jugar en el estadio de San Pedro Sula.

DaMarcus Beasley también alertó



DaMarcus Beasley, quien habló con TUDN sobre lo que es jugar en suelo catracho. En su época: "El pasto de llega a las rodillas, jugábamos a medio día, a las 2 o 3 de la tarde y sin aire acondicionado en los vestidores. Es muy difícil ganar en su cancha".