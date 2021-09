La reacción de Pavón cuando Stoichkov le dice si Honduras tiene un jugador que le haga marca personal a Pulisic

Estados Unidos visita este miércoles el Estadio Olímpico para enfrentarse a Honduras por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Carlos Pavón hace un llamado de atención a la Concacaf

La escuadra norteamericana no podrá contar con Weston McKennie, futbolista de la Juventus que no respetó los protocolos contra el coronavirus, por lo que se perdió el pasado duelo ante Canadá y fue apartado de la selección por el DT Gregg Berhalter.

Sobre esa polémica situación estaban debatiendo los históricos Carlos Pavón y Hristo Stoichkov. Ambos colaboradores de TUDN coincidieron en que la baja de McKennie será importante ante la 'H', pero que Estados Unidos hizo lo correcto al separar al futbolista.

''Es una falta de respeto'', dijo Stoichkov sobre la indisciplina que mostró McKennie con su equipo. ''El entrenador ha tomado una gran decisión'', añadió el búlgaro.

En esa misma línea apareció Pavón: ''Una de las cosas que le puede afectar a esta selección (Estados Unidos) por la juventud e inexperiencia es eso''.

Seguidamente Stoichkov aseguró que estará apoyando a Honduras. ''Soy catracho en este partido, soy catacho en este partido. Si los catrachos no ganan este partido me quito la camiseta ya''. ''No será fácil'', le respondió el exdelantero del Real España.

Cuarteta mexicana pitará el Honduras-Estados Unidos

''Yo veo a Estados Unidos un equipo cansado, que no tiene las ideas claras'', apuntó Hristo luego de los dos empates que han conseguido los dirigidos por Berhalter ante El Salvador y Canadá.

Pero Pavón advirtió que el rival ''depende mucho de Pulisic. Si Pulisic anda metido en el partido, Estados Unidos es otra selección''. Tras ese comentario, Stoichkov le dijo: ''¿No tenés un jugador que le haga marca personal?''. Y Carlos le contestó entre risas: ''Dos''.

Por último, el exfutbolista del Barcelona, que ganó el Balón de Oro en 1994, manifestó que ''esta selección (Estados Unidos) no me convence al cien por cien que va a jugar un buen fútbol''.