Fabián Coito sobre la batalla ante Estados Unidos: "Estamos obligados a ganar y el argumento será el mismo"

Con una sonrisa en su rostro denota tranquilidad, nada de suspenso y más relajado de lo acostumbrado, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, atendió a los medios en la conferencia previa al juego de este miércoles frente a Estados Unidos.

El uruguayo no brindó pistas del 11 titular, pero dejó claro que mandará "un equipo fuerte de inicio a la cancha" dejando claro que los que jugaron en El Salvador, solamente repetirían unos cuantos como Romell Quioto, Choco Lozano, Luis "Buba" López y Bryan Acosta.

"A nosotros ganar nos favorece por la posición en la tabla", dice sin sobresaltos Fabián ante las constantes interrogantes de la prensa por querer saber la forma en la que el equipo debe enfrentar a los norteamericanos que llegan en igualdad de condiciones al Metropolitano.

La Selección de Honduras en su último entrenamiento en el estadio Olímpico antes de jugar ante EUA. Fotos Melvin Cubas

¿Cómo está el plantel físicamente, han logrado recuperar jugadores para este compromiso?

Sí, a los futbolistas que han competido los hemos ido recuperando desde el punto de vista físico, no es el caso de Alex López que está desafectado del grupo pero el resto del plantel están todos bien, lógicamente con distintos rasgos de cansancio y fatiga producto de los partidos, pero estamos recuperados para el juego de mañana.

¿Qué argumentos presentará Honduras ya que está obligada a ganar a Estados Unidos?

Siempre estamos obligados a ganar, a veces dentro de la idea hay partidos que tienen diferentes dificultades. El argumento es el mismo que ha estado siempre; tener orden, variantes o razones conocidas por los futbolistas para que nos permitan dominar el juego y no el balón. Hay que limitar al rival en la estrategia y ver de qué manera podemos hacerle daño al rival. La obligación de ganar o mejor dicho la intensión de todo el equipo cuando entra a un terreno de juego es ganar el partido. Los que hemos jugado fútbol sabemos que no existen obligaciones de ganar partidos, pero los que están afuera del fútbol saben lo que significa jugar a este nivel. Vamos con la primera intensión de ganar el juego.

¿Le genera presión ganar este miércoles, primero porque son locales y segundo porque se agigantan los dos puntos que se lograron de visita?

Esas son dos razones importantes que mueven al partido para las dos selecciones, para Honduras porque somos locales y tenemos ciertas condiciones que nos pueden favorecer, otra es la posición en la tabla que recién inicia esta eliminatoria, pero hay otras que se pueden plantear para el rival. Para nosotros la localía y la intensión es estar en las mismas condiciones que nuestro rival y lo que significaría quedarnos con los tres puntos y acercarnos al objetivo que tenemos. La presión siempre existe sea que sea el grupo pero no creemos que existe presión para lograr el resultado; lo que tenemos que hacer es no sentirnos presionados, el contexto siempre hay presión en el fútbol. No hay que presionarse porque nos condicionaría, hay que tener mucha calma y poder estar claros llevarlo al campo y buscar el resultado que queremos.

¿Qué alineación miraremos mañana, será totalmente diferente a la que vimos en El Salvador o un combinado o por ende la misma que vimos ante Canadá?

Bueno… Como sucede habitualmente esa información es parte de nuestra preparación del partido. Decir que futbolistas van a entrar en el juego, en estas ventanas con tres partidos en pocos días y conocer la información del rival es importante. Las dos alineaciones ante Canadá y El Salvador tuvieron sus razones pero había muy poco tiempo en los encuentros y las características del rival, también el viaje agotador post partido con Canadá. La alineación y al estar todos en condiciones y excepto Alex López, de esos 25 jugadores saldrá el equipo para entrar en la idea del juego.

¿Cómo se le hace daño a Estados Unidos que es un equipo bien dinámico y que no trae a cuatro titulares a este partido como McKennie, Reina, Dest y Sttefen?

Nosotros ya tuvimos un enfrentamiento contra esta misma Selección con todos estos futbolistas que tu nombras y creo que hicimos un gran partido. Hemos tomado precauciones muy similares a las que hicimos en ese juego, no porque creemos que van a repetir el 11 porque hay jugadores que no los tiene y no los suplirá hombre por hombre, pero creemos que podemos interpretar cuál es la idea de juego e intentará imponer sus características que son tener el balón, rotación de futbolistas para hacerle daño al rival y sobre eso hemos baso la información de EUA y hemos basado la idea táctica del juego de mañana.

¿Cómo ha trabajado la parte mental sabiendo que tienen la presión por ganar y existe la ansiedad?

Eso que tú dices y varias cosas más existen en este partido de fútbol, como se da, en que momento, con una fatiga de todos los nuestros y rivales producto de lo que va dejando estos encuentros. Sabemos que la recuperación psicológica es más lenta que lo físico y vamos a encausar a todas las mentes en la importancia del partido sin que eso nos saque de la idea de la estrategia. Hemos hablado sobre este tema y consideramos algunas que están alrededor de este juego”.

¿Cuáles son las virtudes que tiene Honduras para sacar este partido y seguir en la ruta a Qatar 2022?

Sobre el rival está claro que buscará gobernar la posesión del balón, ir desgastando, agrandando la distancia entre líneas, y de esa manera ir superando líneas, o meterse en sectores donde la táctica genera huecos con la pelota. Tienen una idea de juego definida, una presión en la pérdida importante. Esa es información y datos que hemos utilizado para preparar el partido, algunas se pueden limitar y otras no, eso nadie lo sabe. Desde el punto de vista colectivo es rescatable de EUA que es una muy buena selección. Debemos prepararnos para sacar el resultado jugando los 90 con mucha concentración aprovechando las oportunidades del juego. Estados Unidos tiene jugadores importantes del uno contra uno y sobre eso va la preparación del partido.