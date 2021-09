Se desata la polémica en Estados Unidos por McKennie: ¿Se acostó con la hermana de Pulisic?

Como ya se confirmó el lunes, Weston McKennie no jugará este miércoles con Estados Unidos en San Pedro Sula ante Honduras en la octagonal final de Concacaf.

El combinado estadounidense lanzó un comunicado oficial para explicar la ausencia de McKennie.

"Weston regresa a Italia y no estará disponible para el partido contra Honduras debido a una violación de la política del equipo", informó Estados Unidos.

Ahora bien, en un principio se dijo que el motivo de la seperación de la estrella de la Juventus de la selección de Estados Unidos, fue porque en el partido ante El Salvador, se bajó del bus sin mascarilla y dio autógrafos a algunos aficionados que estaban en las afueras del estadio Cuscatlán.

Este martes la versión cambió y se ha desatado la polémica en Estados Unidos a horas para el partido ante Honduras.

Cuando el primer reporte mencionaba que el castigo era por violar las políticas del equipo por saludar a aficionados sin cubrebocas, muchos pensaron que el castigo era más que duro, sin embargo, TUDN y ESPN han confirmado que ese no ha sido el tema real.

Además de que por esa acción ponía en peligro a todos sus compañeros y el resto del grupo que viajaba con la Selección, McKennie decidió dejar el hotel de concentración, romper la burbuja y, si no era suficiente con ello, informan que también trajo de vuelta a una persona a la sede del equipo.

Esta situación se le informó al staff de Berhalter y por eso no se dudo un segundo en separarlo del resto del equipo.

¿LA HERMANA DE PULISIC?

La bomba no termina aquí, pues medios internacionales informan que la persona que McKennie metió en el hotel, tras irse de fiesta, fue la hermana de uno de sus compañeros de selección, Christian Pulisic, según reproduce El Universal de México.



Fuerte rumor de que McKennie habría tenido relaciones con la hermana de Pulisic en plena concentración de la selección estadounidense.

Antes de todo esto, el excapitán de Estados Unidos, Landon Donovan, resaltó la problemática que representa Weston McKennie y dio a entender que lo sucedido con el jugador iba más allá que una simple firma sin mascarilla en El Salvador.

"Sé qué pasó, pero no lo diré. Lo que sí diré es que estoy increíblemente decepcionado de Weston (McKennie). Entiendo que estando en la Juventus, en una temporada tan larga, estés sentado en casa mes tras mes y quieras recibir gente en tu casa. ¿Es lo más inteligente? No, pero lo entiendo. Pero esta es una semana de tu vida con tres juegos cruciales, no sólo para ti, sino para tus compañeros y tu país para ir a un Mundial. El nivel de egoísmo va más allá", dijo Donovan.

JUVENTUS LO QUIERE VENDER

La Juventus está preparada para vender a Weston McKennie después de que el mediocampista se saltara las reglas impuestas por el Covid por segunda vez en cuestión de meses, informa Diario AS de España.

En marzo de este año, McKennie, de 23 años, organizó una fiesta de cierre a la que también asistieron los compañeros de la Juventus Arthur Melo y Paulo Dybala. Muy claro queda que no es la primera vez que lo hace el estadounidense.

"McKennie, la Juventus quiere vender a su 'manzana podrida'", titula AS de España sobre el estadounidense.