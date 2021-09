Faitelson al presidente de la Federación Panameña de Fútbol: "Debe saber mucho de béisbol"

La selección de México juega hoy de visita en el estadio Rommel Fernández ante Panamá en la tercera fecha de la octagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y los ánimos se han calentado.

Y es que Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, habló en conferencia de prensa y no olvidó que van a enfrentar a un combinado que tiene jugadores de otros países, haciendo referencia a Funes Mori, atacante argentino, nacionalizado mexicano.

“¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar porque en el campo jugarán once contra once. Bueno, serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana”, fue el comentario que soltó Arias.

FAITELSON

Ante esto, David Faitelson entró en escena y no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales y fiel a su estilo, atacó.

"El presidente de la Federación Panameña de Futbol, Manuel Arias, comentó que la selección de su país jugará contra 'algunos mexicanos y un argentino'. Yo, creo, con todo respeto, que el señor Arias debería preocuparse y ocuparse de su selección y nada más...", comenzó Faitelson.

“No podemos avasallar a México. Es una selección top 5 del mundo”. El presidente de la Federación Panameña de Futbol 'se cura en salud'. Manuel Arias debe saber mucho de béisbol y poco o nada de futbol..", subrayó el polémico Faitelson.

Y para terminar, salió en defensa del argentino que defiende la camisa de la selección de México, nos referimos a Funes Mori.

Funes Mori, delantero argentino de México, fue defendido por Faitelson en las redes sociales.

"Funes Mori es un futbolista mexicano. Tratémosle y juzguémosle como un futbolista mexicano más. Quienes mezclan patria, nacionalismo con futbol son unos ignorantes que caen en el juego del negocio que plantea la FIFA…", concluyó sobre el tema.

El juego entre Panamá y México está programado para las 6:05 pm en el Rommel Fernández. El Tri tiene seis puntos y los canaleros acumulan cuatro.