Alberth Elis: ¿Podrá jugar en la próxima fecha FIFA de la octagonal de Concacaf con Honduras?

Honduras completó la primera ventaja de la triple fecha FIFA de la Eliminatoria de Concacaf camino a Qatar 2022 con la ausencia de una de sus principales estrellas y referentes en la ofensiva: Alberth Elis.

El delantero de 25 años no fue parte de la nómina de Fabián Coito para los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos debido a que continuaba con su recuperación tras una lesión del quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

La 'Pantera' actualmente está en Francia siguiendo con su recuperación en e Girondins de Burdeos, su nuevo equipo en cesión del Boavista de Portugal.

Hoy desde hace cuatro días, Alberth Elis ya entrena con trabajos específicos y según reporte médico del equipo francés, estaría retornando a la actividad normal entre la jornada 6 y 7 de la Ligue 1.

Te puede interesar: México le saca empate a Panamá en el Rommel Fernández

Es decir que para el sábado 18 o el 22 de septiembre, el catracho podría hacer su debut oficial. Con este pronóstico todo indica que podrá ser parte de la convocatoria de Honduras para las jornadas 4, 5 y 6.

Ver: Canadá le propina goleada al El Salvador en la tercera jornada de la octagonal de Concacaf

Próximos juegos de Honduras en la octagonal:

Honduras vs Costa Rica (jueves 07 de octubre) - Estadio Olímpico

México vs Honduras (domingo 10 de octubre) -Estadio Azteca

Honduras vs Jamaica (miércoles 13 de octubre) - Estadio Olímpico