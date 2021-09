Nos olvidamos de la selección: Así se jugará la jornada 8 de la Liga Nacional con cambio de sede y hora en juego Olimpia-UPNFM  

La Liga Nacional retoma la actividad este sábado 11 de septiembre con la jornada ocho del torneo Apertura 2021. En el calendario hay una modificación de sede y hora.

El UPNFM-Olimpia que estaba programado para las 7:00 de la noche ahora se jugará a las 5:00 y será en el Marcelo Tinoco de Danlí.



Los Albos quieren seguir prendidos en la punta y saben que los puntos son vitales para conseguir el objetivo, por su parte los Lobos quieren seguir sumando y dar la sorpresa.





La fecha sigue el mismo sábado con un partidazo, Real España recibe a Motagua a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Completan la jornada del sábado Victoria vs Marathón, en La Ceiba. Para el domingo Real Sociedad recibe al Honduras Progreso en Tocoa y Platense al Vida en Puerto Cortés.



PARTIDO A PARTIDO JORNADA 8



SÁBADO

Olimpia vs Lobos UPNFM (5:00 PM) TVC

Real España vs Motagua (6:00 PM) TVC

Victoria vs Marathón (7:00 PM) TIGO SPORTS



DOMINGO

Real Sociedad vs Honduras Progreso (3:00 PM) TVDT+

Platense vs Vida (4:00 PM) - TIGO SPORTS