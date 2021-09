“Tato” García sale a la defensa de Fabián Coito: “No tienen ningún conocimiento los que están hablando"

El nombre de Fabián Coito en estos momentos en Honduras es tendencia tanto en redes sociales como medios de comunicación tras la desastrosa fecha FIFA del inicio del octagonal donde apenas se logró dos de nueve puntos.

El uruguayo Martín “Tato” García, entrenador del Marathón, salió a la defensa de su compatriota Coito y lanzó un fuerte mensaje a sus críticos y se atrevió a decir que para criticarlo hay que tener conocimiento de fútbol.

“Uno lee cosas que no se entienden y a veces el primer auto-crítico es Fabián (Coito). No tengo ninguna duda que hace un trabajo muy bueno y para hablar hay que tener conocimiento, entonces yo veo cosas y no tienen conocimiento ninguno de los que están hablando y lo voy a seguir defendiendo, así sea Fabián u otro entrenador que vea que es honesto y que trabaje”, comentó García.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, no se explicó cómo el equipo se desfiguró en el segundo tiempo. Fotos DIEZ

Y es que a Coito se le ha cuestionado los cambios drásticos en las alineaciones como el que mandó frente a El Salvador de visitante donde prácticamente cambió el equipo haciendo nueve variantes donde mermó al combinado que no pudo sacar el triunfo. También la forma en la que paró al equipo en el segundo tiempo frente a EUA.

“Si me pongo a hablar estaríamos dos horas debatiendo, hablando y discutiendo con muchos de ustedes. Sí estoy dolido porque se perdió un partido donde Honduras hizo un buen primer tiempo jugando muy bien, neutralizando a Estados Unidos… ya en el segundo tiempo fue para el olvido, pero ya está; hablemos de Marathón”, explicó.

García es uno de los muchos entrenadores uruguayos que hay en el país que han venido a hacer un buen trabajo. En su primera temporada con Real España viniendo solo de dirigir equipos de reservas, logró hacer campeón a la máquina. Coito ha venido en esa misma condición a la Bicolor donde únicamente había dirigido en las categorías menores de la selección de Uruguay.