Los 10 pecados de Fabián Coito que tienen a la Selección de Honduras comprometida en la eliminatoria

La Selección de Honduras dejó al fútbol catracho en llamas tras la derrota escandalosa contra Estados Unidos y todos los reflectores apuntan a una persona: Fabián Coito, el técnico uruguayo que con sus decisiones dejó escapar puntos claves que en el futuro pueden faltar.

Son muchos los pecados cometidos por el uruguayo desde su llegada que ahora tiene a la afición, medios y directivos de clubes en su contra, principalmente por las decisiones, pues se cree en los jugadores que en su mayoría han respondido; no así en algunos planteamientos que ahora dejan a la H en la zona baja de la tabla ya con tres fechas jugadas.

Los cambios drásticos del 11 titular en El Salvador comenzaron a fracturar lo que se había construido en Canadá. Se sacrificó el partido más factible de ganar por apostarle al más complicado, situación que otros rivales como Canadá aprovecharon. La Fenafuth ya cerró filas con el uruguayo y ahora octubre nos espera con un panorama sombrío.

LOS PECADOS COMETIDOS POR COITO

Encuentros amistosos y oficiales se le hayan ido de las manos. En las Copas Oro que ha disputado quedó evidenciado, no supo plantearlos bien, pues su estrategia la basa más en jugar de visitante para evitar ser goleado, su equipo no logra un equilibrio.

7 Errores puntuales en las convocatorias

Para la cita de futbolistas en Final Four a todos les sorprendió la presencia de futbolistas sin ritmo y sin equipo; primero fue Jorge Benguché que llevaba tres meses sin sumar minutos en Portugal y se notó, en Copa Oro llamó a Félix Crisanto quien venía de seis meses de una lesión grave. De igual formó pasó en las olimpiadas con los futbolistas Jorge Álvarez y Carlos Pineda. Además dejó hombres claves afuera en esta de eliminatorias como Kevin Álvarez, Denil Maldonado, Alejandro Reyes y José Mario Pinto, futbolistas que pudieron aportar más que algunos que tomó en cuenta. Además no ha querido contar en momentos puntuales con la presencia de un goleador como Bryan Róchez quien se quedó fuera de los torneos antes mencionados donde pudo haber comprobado si se adaptaba o no a su estrategia, tal como hizo con Bengtson que ha demostrado no tener preparado para la alta competencia.