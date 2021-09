Bryan Moya: “Que la afición tenga fe en nosotros en todo momento y no solo cuando estamos bien”

Bryan Moya salió este viernes desde San Pedro Sula rumbo a Europa, para luego tomar la conexión en Portugal que lo llevará hasta Angola, África donde volverá con su club el Primero de Agosto tras participar con la Selección de Honduras en las eliminatorias.

Moya fue muy crítico, dice que deben seguir mejorando, pero considera que en lo personal ha mirado una evolución en una posición en la que ha venido jugando desde que salió del Olimpia. “Tuve una buena participación, creo que tenemos más que dar y esperamos que en la otra fecha podamos hacer el máximo esfuerzo y poner de cada uno de nosotros", comentó a DIEZ el jugador.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA OCTAGONAL

Para muchos fue sorpresa ver a Moya jugando de nueve, posición en la que lo hizo muy bien en Canadá y El Salvador donde estuvo a punto de marcar, la misma que contra Estados Unidos donde hizo el tanto de la Bicolor. Explica que se siente muy cómodo.

"He venido jugando en esa posición durante tres años, en esa posición que me puso el profe y me sentí bien, esperamos que se pueda seguir trabajando fuerte para seguir entregando todo con el grupo", sentenció el futbolista que está a la espera de obtener su residencia de Estados Unidos.

CRÍTICAS A LA AFICIÓN

Moya explicó que no se debe “matar” al técnico Fabián Coito ni a los jugadores por lo que pasó, pues todavía hay tiempo para levantarse. "Lo positivo que nos deja (esta fecha FIFA) es que supimos mantener más el balón, supimos jugarle de tú a tú a cada equipo y eso es bueno para la Selección. Creo que hemos mantenido eso en orden y vamos creciendo en eso", comentó.

El delantero del Primero de Agosto de Angola salió un poco dolido por la forma en que se comportó la afición en el estadio Olímpico donde lanzó muchos objetos a la cancha reprobando su accionar por el partido donde fueron goleados por Estados Unidos.

"Que vamos a entregar todo como siempre y esperamos que no salgan como queremos las cosas y a la afición que tenga fe en nosotros en todo momento y no solo cuando estamos bien; se miraron unas cosas malas después del partido y nos comenzaron a tirar cosas, eso no se debe de hacer, creo que en cualquier momento estar con nosotros, no solo cuando estamos bien", manifestó en Exclusiva a DIEZ.