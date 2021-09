Andy Najar está optimista: “Esto no es como comienza sino como termina; la H volverá más fuerte que nunca”

Andy Najar ha sido el jugador más destacado que ha tenido la Selección de Honduras en la triple fecha FIFA de septiembre. El futbolista fue titular frente a Canadá y Estados Unidos y en ambos encuentros dejó la nota alta.

Najar ya está en Estados Unidos y tendrá descanso este fin de semana, no jugará con su club para no cargarlo. El nacido en Santa Cruz de Marcovia, Choluteca, considera que no se puede dar por vencida a la H ya que no todo es como inicia, sino como termina.

“No es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. Esto no es como comienza sino como termina. La Selección de Honduras volverá más fuerte que nunca”, mencionó el jugador del DC United en su Instagram.

Najar no tenía un nivel tan extraordinario desde el 2013 que destacó con el Anderlecht de Bélgica jugando la Champions League. En el BMO Field de Toronto vivió un intenso duelo con la estrella del Bayern Munich, el canadiense Alphonso Davies. Como lateral derecho estuvo extraordinario.

Najar provocó el penal que transformó en gol Alexander López, eso hizo que Honduras ganara con la incursión de Andy, un jugador con mucho oficio en la marca por su rapidez y mucha velocidad con su vértigo y gambeta que mete en peligro a los defensores.

Sin duda alguna el jugador del DC United será el que encabece la lista en octubre para los partidos frente a Costa Rica de local, ante México en el estadio Azteca y frente a Jamaica en San Pedro Sula, ya que el cuerpo técnico quedó encantado con su rendimiento y la afición lo arropó.