Diego Vázquez critica arbitraje de Selvin Brown tras el gol anulado: “Ya son dos partidos que nos afecta”

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, criticó fuertemente el trabajo del árbitro Selvin Brown quien afectó al equipo capitalino al anularle una acción de gol que debió contar. Los aurinegros le ganaron la partida ya que erraron un lanzamiento de penal.

Diego fue muy directo con Brown: “Me parece que no estuvo a la altura, otra vez el mismo árbitro que no expulsó a Jonathan Paz en el clásico ante Olimpia, no le sacó la segunda amarilla…cuando es el Olimpia no dicen nada. ¿Y ahora, no hay nada?”, dijo Diego al contestarle la pregunta a la periodista del canal que transmitió el partido.

El argentino también fue claro al aceptar que perdonaron, pues el penal que botó Roberto Moreira los condenó. “No fuimos capaces de defender el resultado, hubo una jugada de Villafranca en el complemento y también erramos el penal, tuvimos deficiencia. Si hicimos méritos para ganar el partido, tuvimos esa rebeldía de ir al frente y buscar el resultado. Si marcamos el penal y no nos anulan ese gol, bueno”, confesó.

Sobre la polémica acción anulada respondió: “Desde el lugar donde estoy miro la acción, luego el línea va al centro pero el árbitro se retracta, me sorprende. Ya son dos partidos importantes donde nos afecta, en el clásico no expulsó a dos jugadores del Olimpia y ahora nos mata el trabajo de la semana y por eso ellos no levantan el nivel”.

Luego agregó: “No sé por qué se retracta, no es que señala el centro del campo sino que el línea corre. En ese aspecto son ustedes los que deben analizar. Más bien levanta el pie “El Chino” López para no tocar al Buba, con miedo para no lastimarlo, pero me parece loco…”, sentenció Diego Vázquez.