Luis Fernando Suárez no baja los brazos con Costa Rica pensando en Honduras como próximo rival

Hace siete años Luis Fernando Suárez estaba dirigiendo a la Selección de Honduras en la Copa del Mundo de Brasil 2014, hoy su realidad es diferente al mando de Costa Rica con comienzo inesperado que lo ha llevado a sumar dos puntos de nueve posibles, mismo escenario de la Bicolor con Fabián Coito.

Tras sus dos empates y derrota, al timonel colombiano le han llovido críticas en Costa Rica, sin embargo, en entrevista para La Nación, mostró su seguridad y confianza en que saldrán de la crisis de resultados visualizándose en Qatar 2022.

"Hay que mejorar respecto a resultados. Yo creo que en eso debemos ser conscientes de que todos los días hay que evaluar, mirar qué es lo que se da de buena mera y lo que hay que corregir. Tenemos un mes para eso", dijo Suárez.

"¿Se ve en el Mundial?", se le consultó.

"Sí, sí, sí. Esta no es la primera vez que vivo esta situación, o sea que lógicamente hay que valorar todo. Hay que valorar lo bueno y lo malo. De ninguna manera estoy pensando en que esto es una situación en la que parte negativa me va a ganar. Absolutamente no", respondió.

Honduras enfrentará a Costa Rica en la próxima fecha FIFA del 07 de octubre a disputarse en el Estadio Olímpico Metropolitano. Ambas escuadras llegan con la obligación de ganar por la situación crítica que pasan por resultados nada favorables.