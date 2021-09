¡No es una cancha registrada! Vida se niega a jugar partido por la jornada nueve contra Motagua en Choluteca  

Motagua anunció de forma oficial que el partido contra el Vida se movía de estadio y se iba a disputar en el Emilio Williams Agasse de Choluteca el miércoles 15 de septiembre a las 7:00 P.M.

Esto ha tomado un giro ya que el líder del campeonato (Vida) se niega a jugar en este inmueble. El equipo ceibeño asegura que no es una cancha que Motagua tenga registrada para desarrollar sus cotejos.



El presidente de los cocoteros, Luis Cruz, declaró en HRN que no jugarán ante los Azules en Choluteca: "No nos presentaremos a jugar en Choluteca porque ellos no tienen registrada esa cancha y no pueden hacer lo que ellos quieren", aseguró.





Antes del inicio del torneo Apertura Motagua registró dos canchas alternas por si el Nacional no estaba disponible y esas son la del Marcelo Tinoco de Danlí y el Carlos Miranda de Comayagua.

Vida acabó como líder la fecha ocho tras vencer de visita 4-1 al Platense con hattrick de Ángel Tejeda, los cocoteros suman 16 puntos en lo que va de torneo.



Hasta el momento Motagua no se ha pronunciado sobre algún cambio para el partido, lo mantiene para el miércoles 15 de septiembre a las 7:00 P.M en el estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.