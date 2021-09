Marlon Ramírez se ilusiona con la 'H': "Si me llaman tendrán la mejor versión de Machuca"

El nombre de Marlon Ramírez se ha puesto de moda con el paso de las jornadas del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.

Sus grandes actuaciones con los Lobos de la UPNFM lo han llevado a marcar ocho goles en seis partidos, denotando de sí su mejor versión en un torneo local desde que hizo su debut con el Vida en el 2012.

Para cambiar hay que hacer cosas diferentes y esto ha sido el fruto del éxito del delantero de 27 años después de su pasaje duro en Marathón con varias lesiones que lo privaron de su buen momento. Leer aquí historia de Marlon Ramírez y su etapa de superación.

Hoy en entrevista para DIEZ, 'Machuca' Ramírez explica las razones del porqué considerada que está teniendo un rendimiento óptimo, además de sus secretos para marcar los goles que tenía escrito en su cuaderno persona como una meta especial.

La apuesta de la selección de Honduras y su salida al extranjero es lo que busca Ramírez como sus objetivos más ambicioso traducido de su buen momento en la Liga Nacional.

-Entrevista-

Hablar de ocho goles en seis partidos no es una cosa fácil, ¿Cómo estás viviendo este momento en la Liga Nacional?

Ha sido un buen inicio, los dos primeros partidos no los pude jugar, estuve con la ansiedad, pero gracias a Dios en los otros juegos he podido anotar.

¿Te imaginabas este escenario al inicio del torneo peleando como goleador por arriba de Yustin Arboleda, Jerry Bengtson o Ramiro Rocca que cobran grandes salarios?

No me lo imaginaba que en ocho fechas iba a marcar esta cantidad, pero todo ha sido gracias al trabajo, debo seguir trabajando para el beneficio del equipo.

¿Qué has hecho diferente en esta temporada para tener este rendimiento?

Todo pasa por mi buen momento y el trabajo extra. Me he sometido a hacer las cosas diferentes en los entrenamientos y trabajar por aparte.

¿Entrenas de más?

Sí, yo trabajo aparte por las tardes; así he sacado ventaja viviendo como un atleta completo.

Marlon Ramírez celebrando uno de sus goles con UPNFM.

¿Cuál ha sido el partido más duro hasta la fecha?

Los dos equipos más grandes, Olimpia y Motagua, no han sido fáciles, pero le hemos robado puntos necesarios.

¿Hiciste alguna promesa de goles? ¿Tienes una meta?

La verdad que sí, fue algo que escribí desde que llegué a Marathón -lo comentaba con mi hermano- tenía en mente meter mínimo ocho goles y varias asistencias, eran ocho... no se me dio en Marathón, pero sí en UPNFM.

¿Dónde lo escribiste? ¿En tu agenda?

En un cuaderno que tengo, yo hablaba con mi hermano y me decía que mínimo tenía que meter ocho goles, era la cantidad que tenía escrito y ahora espero meter más.

¿Cuál es tu mayor inspiración?

Es quedar campeón jugando y levantar la copa.

¿Te imaginabas este escenario después del pico alto de la pandemia y con el fútbol incierto?

El año anterior fue bastante duro para uno, la liga se paró y uno como futbolista vive de esto. A mí me tocó regresar al pueblo, estar con la familia y ver cómo se hacía para sobrevivir.

¿Qué hiciste o sobreviste de ahorros?

En el pueblo tenemos muchas cosas, los ahorros también fueron importantes así que salimos con eso.

¿Qué valores representa para ti tu familia?

Es algo inexplicable, son quienes siempre están con uno, mi familia, mi esposa, mi madre... ellos son una motivación por la cual lucho por mis objetivos.

PASAJE EN MARATHÓN

¿Qué ocurrió en tu estadía en Marathón que solo pudiste anotar 3 goles?

Yo llegué con la ilusión que se me dieran las cosas, salí campeón, pero en lo personal no ocurrieron como yo esperaba; me afectó muchas las lesiones, tuve muchas contracturas musculares y cada vez que empezaba a agarrar mi nivel tenía molestias, por eso no alcancé mi nivel; las lesiones musculares me afectaron mucho.

¿Ya no había un lugar para ti en el equipo después de tantas lesiones?

No sabría decirte, yo terminé mi contrato con ellos, Rolin Peña me dijo que ya no contaban conmigo y luego recibí otra llamada que cambiarían de técnico y que me esperara; al final me llamó UPNFM y decidí irme para allí puesto que es un técnico (Raúl Cáceres) que ya me conocía.

¿Crees que te extrañen en San Pedro Sula?

Pueda que sí o no, ellos tienen delanteros de calidad como Frelys López, Castillo, Solani y Carlo Costly.

APUESTA EN SELECCIÓN Y SU FUTURO

¿Te ilusionas con un llamado a la H por tu buen momento?

Para eso trabajamos, estoy con toda la ilusión de tener un llamado, pero la última palabra la tiene Fabián Coito; yo estaría dispuesto a llegar y dar lo mejor de mí.

¿Por qué consideras que tu nombre debería aparecer en la convocatoria de octubre?

Porque estoy pasando por buen momento, vengo trabajando bien, pero la decisión la tomará él. Si me llaman tendrán la mejor versión de 'Machuca'.

¿Es una apuesta para ti volver al extranjero?

Siempre sueño con eso, tener nuevamente la posibilidad de salir al extranjero, son cosas que vengo soñando: llegar a la 'H' y jugar afuera. Por ahora tengo contrato con UPNFM y mi mentalidad es hacer las cosas bien.