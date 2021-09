Nuni Joya, futbolista, aficionada del Olimpia, tiktoker y comentarista de deportes: "Mi sueño es ir a un Mundial"

Ella nació en Sevilla, España, pero sus padres son de Honduras. Su gran pasión son los deportes y poco a poco se ha ido involucrando y ganando fama en las redes sociales.

Nuni Joya es una talentosa comentarista de deportes, estudió Gestión Deportiva en Madrid, España, y ahora tiene varios proyectos que espera la lleven al éxito.

Acá te la presentamos más a fondo:

¿Cómo se define Nuni Joya?

Nuni es una apasionada de los deportes, que decidió a los 18 años lo que quería ser de su vida, que fue estudiar Gestión Deportiva, hoy estoy en mi país Honduras, desarrollándome en el ámbito y tratando de crecer.

Ver: ¡Qué fotos! Así es Nuni Joya, la bella "tiktoker" que nació en España y suspira por el Olimpia



¿Naciste en España?

Nací en Sevilla, mis padres estaban viviendo allá, estuve dos años, luego mi familia se regresó para Honduras y aquí he crecido y vivido toda mi vida hasta mis 18, que decidí irme para España a estudiar la universidad en la ciudad de Madrid. Ahí estudié mi carrera.



¿Desde niña siempre te gustó el fútbol?

Yo creo que antes de empezar a caminar pateé una pelota, recuerdo que cuando llegaba la época de navidad o mi cumpleaños, con cuatro años yo lo que pedía era el uniforme de la Selección o del Olimpia. No solo me gusta practicarlo, soy una apasionada y me encanta verlo, desde la Liga Nacional hasta las ligas internacionales.

Hemos visto en las redes sociales que eres muy buena jugando al fútbol. ¿Has estado en un equipo?

Nunca jugué profesionalmente, lo hizo estando en la escuela, consideré la opción de buscar una beca deportiva, pero al final me quería ir a España a estudiar, entonces lo que hice fue enfocarme en mis estudios que giran alrededor del deporte y la verdad no me arrepiento, pero sí, lo juego desde muy chiquita, me encanta.



¿Eres full fanática del Olimpia?

Fanática, fanática de las que… Bueno, ahorita he mejorado, pero cuando estaba pequeña si el Olimpia perdía una final el domingo yo el lunes no iba a la escuela, así de fanática soy, siempre ha sido mi equipo del país, seguimos apoyando en el estadio siempre que se pueda.





¿Qué pasó con la Academia de Fútbol que tenías?

Tuve una hace dos años que se llamaba Nuni Academy, que era exclusivamente para niñas, duró solamente un mes, trataba retomarlo, pero en eso comenzó la pandemia.

Te vemos que ahora te destacas como comentarista deportiva

Eso fue a raíz de mi Academia, me hicieron una entrevista en Radio House y les gusté como me desenvolví y me hicieron una oferta para ser parte del elenco. Acepté y la experiencia ha sido increíble. De la mano tengo otros proyectos personales que poco a poco en mi redes, (como Nuni Joya) voy a anunciar, son proyecto que prometen mucho, obviamente está ligado al fútbol nacional, internacional, otros deportes y otras disciplinas en el país. Será como comentarista y en la creación de contenido en el área del deporte.



También te vemos muy activa como “tiktoker”

Me gusta mucho, aparte que estoy empezando a hacer una marca a través de eso, así que obviamente estoy tratando de actualizar en todo, Tiktok es una plataforma que te ayuda a crecer muchísimo, más que las demás, así que estoy comenzando a utilizarla de lleno y por los momentos he tenido muy buena aceptación, enseñándole a la gente el tipo de contenido que voy a empezar a subir.



¿Tres defectos que tiene Nuni Joya?

Duermo de más, soy un poco obcecada con mis equipos, lo tengo que confesar, me cuesta ser imparcial, y tercero, no me gustan las baleadas.



¿Tu mayor virtud?

Definitivamente es que todo lo hago con pasión.





¿Cómo ves el papel de la mujer hondureña en el mundo del fútbol?

Complicado, no es fácil sobresalir, no es fácil que te den una oportunidad, creo que así como los hombres tenemos la misma capacidad y virtudes, no solo en cuanto a practicarlo sino a trabajar en el entorno, ya sea dirigiendo como árbitro, en el periodismo, etc. Es complicado, pero si tenés las virtudes correctas es cuestión de luchar un poco más, eso sí, de que merecemos el apoyo, lo merecemos.



¿De aquí a unos cinco años dónde te mirás?

La verdad no sé si en cinco años, pero mi sueño es ir a un Mundial, poder ir a una final de Wimbledon, de unos Juegos Olímpicos, a crear contenidos para una marca o empresa grande y solo poder disfrutar de esos acontecimientos.

ALGUNAS SOBRE DEPORTES

¿Qué te ha parecido el inicio de la octagonal de la Selección de Honduras?

El hecho de haber tenido tres partidos tan seguidos, de tanta exigencia y tener que viajar fuera del país, complicó un poco las cosas a Honduras y a todas las selecciones, me gustó mucho el partido ante Canadá, se hizo un trabajo casi perfecto, con El Salvador me parece que se pudo hacer más, buscar el triunfo, pero bueno, el entrenador es el que manda. Esta camada de jugadores promete mucho, creo que tenemos de dónde agarrar.





¿Y por lo que has visto, crees que nos pueda ajustar para ir al Mundial?

Yo creo que sí, la generación de jugadores es muy buena, el proceso que se está haciendo es bueno, la cosa es no dejar escapar esos puntos, como en El Salvador, pero bueno, la Selección tiene oportunidades, eso sí, no va a ser muy fácil, hay varias selecciones que vienen pisando muy fuerte.

UNAS CORTITAS

¿Qué jugador es el mejor del mundo actualmente?

Messi.



¿A quién le vas, Real Madrid o Barcelona?

Madrid a morir.



¿Aparte del fútbol, otro deporte que te gusta?

El fútbol es el único que practico, pero me gusta mucho la NBA, tenis, Fórmula 1, me gusta ver los Juegos Olímpicos.



¿Alguna figura deportiva que admiras?

Kobe Bryant, por lo que hizo dentro y fuera de la cancha es un referente para todo.