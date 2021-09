Escándalo: Conor McGregor explota y 'pelea' con el novio de Megan Fox en los MTV Video Music Awards

Conor McGregor no ha vuelto a ser el mismo desde aquella pelea donde cayó derrotado ante Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018, pues el irlándes ha sido noticia desde entonces no por cosas buenas, sino por sus derrotas, polémicas y ahora peleas en eventos públicos.

Lo último de Conor fue el domingo en el prestigioso evento de los MTV Video Music Awards en el Barcklays Center de Nueva York donde el luchador protagonizó un nuevo escándalo al discutir con el rapero Colson Baker, más conocido como Machine Gun Kelly, en la alfombra roja.

El portal TMZ informó que el altercado inició cuando 'The Notorious' se acercó al cantante y a su novia, Megan Fox, para pedirles una foto. Durante esto pasaba, el músico realizó un comentario que disgustó a la estrella de la UFC que no dudó en reaccionar de manera agresiva; Conor le aventó un vaso con liquidos.

Esto fue captado por los fanáticos presentes en el evento quienes no tardaron para hacer viral el nuevo 'show' de McGregor quien fue separado inmediatamente por el personal de seguridad cuando éste se notaba furioso y listo para los golpes.

“Se pelearon, luego todo se calmó y Conor fue por él de nuevo", comentó un testigo a la TMZ. "Algunos fotógrafos no estaban contentos y decían que iban a boicotear a Conor porque estaban preocupados de que MGK y Megan no caminaran por la alfombra roja”, agregó la fuente.

Tras el escándalo, McGregor fue entrevistado por Entertainment Tonight con los que evitó hacer más grande la polémica: “No pasó absolutamente nada. Son solo rumores. ni siquiera conozco a ese chico. Seré honesto, solo son rumores.Solo peleo con luchadores de verdad. Gente que pelea de verdad. Realmente no peleo con raperos. No lo conozco, no sé nada de él, excepto que está con Megan Fox”, declaró el peleador de MMA.