Ajax pide a la UEFA lucir la equipación de Bob Marley en la Champions y reciben dura respuesta

Con un ''no'' rotundo repondió la UEFA a la petición del Ajax de utilizar su equipación inspirada en Bob Marley para los partidos de la Champions League, torneo que arranca hoy mismo.

La tercera indumentaria del equipo de Ámsterdam para esta campaña era realmente original, inspirada en el mítico músico, pero la UEFA decidió vetarla al considerarla una expresión diferente al logo del club o de los patrocinadores.

La tercera equipación del Ajax es un homenaje a Bob Marley y su movimiento rastafari, dado que los aficionados del equipo consideran su canción 'Three Little Birds' como su himno no oficial desde 2008.

Esto ocurrió cuando después de un amistoso frente al Cardiff City se pidió a los hinchas de la entidad holandesa que permanecieran en sus butacas y para amenizar la espera se les puso esta histórica canción, la cual comenzaron a cantar todos los presentes.

La página web Ajax Life preguntó al club el motivo por el que retiraron los pájaros en la camiseta y el equipo contestó: ''La Asociación Europea de Fútbol (UEFA) lo ve como una expresión diferente del logo del club, del logo del patrocinador o del patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones''.

Es por ello que el Ajax no podrá hacer uso de esta indumentaria en la presente edición de la Champions.

El conjunto neerlandés quedó en el Grupo C con Besiktas, Borussia Dortmund y Sporting de Lisboa. Debutarán este miércoles ante el cuadro portugués en condición de visita.