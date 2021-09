“Potro” Gutiérrez: “Este equipo hace seis meses no le ganaba a nadie, hoy estamos compitiendo y ganando”

Raúl "Potro" Gutiérrez, entrenador del Real España, está haciendo olvidar las malas campañas del cuadro catedrático que en torneos pasados era una montaña rusa. El mexicano ha logrado darle un balance al equipo sampedrano que podría cerrar de líder la primera vuelta.

La máquina se miden este miércoles al Honduras Progreso, un rival al que siempre le ganan, pero no se fían. Todavía tienen pendiente el encuentro ante Victoria con el que "Potro" quiere rematar la primera vuelta. "Me preguntaron 17 mil veces que cuando quería el partido ante Victoria y les dije que para el 22 de septiembre y esa es nuestra postura", comentó.

Los días grises parece que han terminado en Real España; ahora con Gutiérrez como líder del barco, el equipo está a dos puntos del líder Vida, curiosamente el único equipo que los ha vencido. Por eso no buscarán desaprovechar la oportunidad de sumar de a tres en El Progreso, Yoro.

"No hay partidos fáciles, todos son complicados y no estrictamente con Real España. Son juegos muy competidos que al final los gana el equipo que tiene que vencer pero son duelos que hay que trabajarlos, entonces, no podemos llegar con exceso de confianza ante Honduras. Llegamos con la idea de que el juego no será sencillo y vamos a buscar ganarlo".

LOS CUATRO LESIONADOS Y BAJAS: "Tenemos a Carlos Bernárdez que salió con una molestia del partido contra Motagua, Alejandro Reyes que está en recuperación de la cirugía del pie y con Ilce Barahona estamos llevándole a encontrar el nivel por el que se contrató en Real España, ese que tenía muy brillante y lo estamos trabajando. Pero vamos con plantel completo y el equipo que va a iniciar tiene características de juego conocidos, seguiremos esa línea".

ILUSIÓN DE CERRAR LÍDER LAS VUELTAS: "Si terminamos en primer lugar será un reflejo de lo que hemos venido trabajando, de lo que hemos hablado desde que llegamos a Real España, que este equipo se ponga a la altura de su historia. Hemos ido escalando peldaños de alguna manera y a veces nos parece ilógico que hemos venido rompiendo cosas. Hace tres años para atrás, o mejor dicho cuatro ni estabas enterado, que no le ganabas a Platense, no ganaba en el Yankel, que tenía cuatro años de no se qué... creo que eso habla del buen trabajo que se está haciendo por mucha crítica que se pueda hacer".

HACE SEIS MESES NO LE GANABAN A NADIE: "Se hacen muchos comentarios que no ayudan en lo absoluto al equipo. Hemos venido trabajando bien, los partidos hay que competirlos mejor, eso lo tengo claro. Vamos a terminar jugando de la mejor manera y hemos conseguido resultados importantes que la gente no los puede olvidar. Si no lo digo yo, nadie lo dice. Este equipo no le ganaba a nadie hace seis meses, hoy que venimos estamos compitiendo y ganando y parece que la crítica no tiene análisis. Siempre digo, la afición está en todo su derecho, pero la gente del medio tiene que ser más analítica. La vez pasada (ante Motagua) nos criticaron porque no jugamos bien, pero no dicen el por qué, no mencionan a los hombres claves que no tenemos; es fácil tirar la piedra y esconder la mano".

LE AGRADA LA CANCHA DEL OLÍMPICO: "Este equipo tiene la idea de ser campeón y para eso hay que ir trabajando en los mejores escenarios. Desde que llegamos aquí nos dieron la posibilidad de jugar en el estadio Olímpico, siempre lo escogimos. Que por algunos motivos no se pudo por cierta situación, eso no nos corresponde a nosotros, sino a la administración pedirlo en tiempo y forma. Es el único estadio avalado para jugar Liga Concacaf y partidos internacionales, eso yo ni lo sabía y escogí jugar en ese estadio la temporada pasada. Son escenarios que le benefician al equipo y hemos competido muy bien. Para nosotros jugar en una cancha como esa siempre será un privilegio".

NO HA ALCANZADO EL NIVEL QUE BUSCA: "No, todavía no, me encantaría decir que sí (sonrisa), este equipo todavía necesita muchas cosas para hacer muchas cosas que uno tiene en mente como equipo, pero estamos en muy buen camino. Hay cosas que destacar y otras que hay que corregir y al final esto del fútbol así debe de ser. El material humano que tenemos hay que estandardizarlo para que no haya una diferencia de un jugador a otro; estamos trabajando bajo esa idea para que este equipo juegue mejor, guste y gane".

PRONTO VUELVE GETSEL MONTES: "Getsel se reúne con todas esas circunstancias que no se toman en cuenta pero si se critican; el equipo si recibe goles pero por momentos se ha estado trabajando con diferentes jugadores pero se ha mostrado sólido en defensa. Montes está en ese proceso de regresar en forma óptima porque estuvo más de un mes parado y eso para un futbolista es muy duro. Así hemos estado manteniendo el equipo bajo diferentes circunstancias y que al final cuando han entrado se han recuperado más brillantes".