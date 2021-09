Troglio a los que critican al Olimpia: “Desde hace tres años dicen que no jugamos bien y hemos ganado todo”

Olimpia es el equipo que ha dominado el fútbol de Honduras desde la llegada de Pedro Troglio. El cuadro albo en el presente torneo ha tenido algunos empates complicados como el reciente frente a UPN y aunque las críticas de la prensa son por el funcionamiento del equipo, el entrenador argentino defiende su trabajo.

Menciona que desde que llegó al equipo siempre se le ha cuestionado y a pesar de eso siempre salió campeón. Dice que lo mejor del torneo llega en diciembre cuando se disputan las finales que es donde le gusta estar. Ahora marcha segundo abajo del Vida.

Este miércoles se miden al Marathón, un rival que llega en condiciones adversas ya que perdió frente al Victoria, colero del torneo, pero Troglio considera que es un rival al que tiene que respetar porque vienen de visitante a una cancha que siempre pesa, el Olímpico.

¿Ya pensando en Marathón?

Claramente sí, pensando. Llegamos con bajas nuevas como José García que vino con un problema de la Selección Nacional, Edwin Rodríguez que no se recupera, Cristian Altamirano que se agregó, Josman Figueroa que fue expulsado. Es un semestre complicado sobre todo por los estados de ánimo de los seleccionados que se están jugando algo importante, entonces, es un torneo que se define el 22 de diciembre y en medio habrá cosas difíciles, lesiones y tenemos que aguantar. No va a ser fácil como en el torneo pasado que ganamos todos los partidos porque los rivales se han reforzado. Nosotros tenemos que seguir jugando para llegar a las finales.

¿Cómo define a este Marathón del “Tato” García?

Difícil, duro y complicado, que también tiene tres jugadores convocados a la Selección Nacional que también en este mundo de un fútbol tan parejo puedes ganar, perder o empatar, nadie va a ganar todo y el hecho de haber salido tricampeón no te garantiza que vas a ganar todo, también perdiendo en el medio puedes salir campeón porque hay equipos reforzados. Marathón es duro, sobretodo jugando en San Pedro Sula con el calor a las 4.00 pm, pero nosotros vamos a buscar seguir sumando porque luego se nos vienen los partidos de Concacaf, seguidamente se me van los seleccionados y el tema es que los jugadores estén tranquilos. Las críticas yo las aguanto y es normal, yo dije que era duro y lo importante es llegar bien a diciembre que allí se define todo.

¿Qué aspectos puntuales le hace falta mejorar para vencer a Marathón?

Nosotros somos conscientes que no estamos jugando bien, no puedo disponer del plantel como quisiera como en la pretemporada donde tuve 17 jugadores afuera y cinco vinieron lesionados graves, se fue un puntal clave como Deybi Flores y sumado a eso hay selección en medio. El jugador viene de perder ante Estados Unidos, están tristes y a los dos días tenés que ponerlo a jugar, hay muchas situaciones y esto es Olimpia. Con mucho respeto por los demás clubes pero aquí la presión es constante, vamos a jugar bien y mal pero el tema es llegar bien físicamente a diciembre donde se define todo, pero hay que clasificar entre los seis, hay que ganar.

¿Después de ganar el tricampeonato, donde encuentra motivación el Olimpia para seguir ganando?

En eso, seguir ganando porque los momentos tristes en el fútbol son más que los felices. Yo como entrenador y jugador he vivido momentos más feos en mi vida, no es que siempre salí campeón. Como jugador salí campeón nueve veces y jugué 30 campeonatos, entonces soy un perdedor. Es más difícil ganar, los momentos felices son solo para uno y son pocos. El campeón es solo para el que tiene éxito y para mí no hay nada mejor que seguir ganando y tenemos un equipo enorme y nos dan estos lugares donde trabajar.

¿En este momento en qué nivel está el Olimpia?

Nosotros si vamos a calcular como estamos, hemos tenido mucho jugador afuera y los futbolistas en la Selección Nacional que se han desgastado. No es lo mismo jugar partidos amistosos FIFA que juegos de eliminatoria, te lo digo porque lo viví; te agarra un cosquilleo en el estómago y la presión es alta. Nosotros estamos al 50%, no estamos en la plenitud, estuvimos casi puntero sin jugar bien, pero estamos poniéndonos bien para llegar a diciembre en óptimas condiciones.

¿Ante las críticas futbolísticas que se diga no están bien, en que se debe mejorar?

Desde hace tres años dicen que no estamos bien y hemos ganado todo. Ojalá que sigamos jugando mal y salgamos campeones; soy sincero. Nosotros tenemos un juego directo, me gusta la posesión hacia adelante, me gusta ser directo, ya los equipos nos esperan atrás, y la posesión la dan los jugadores distintos como Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez y no los tengo. Tratamos de ir adaptando a los jugadores que tenemos pero estamos errando muchos goles.