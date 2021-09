La tajante reacción de Piqué tras otra paliza del Bayern Múnich sobre el Barcelona en Champions

Bayern Múnich se impuso este martes ante el Barcelona en el Camp Nou (0-3) por la primera fecha de las fase de grupos de la Champions League.

El equipo azulgrana es otro desde la salida de Leo Messi, confirmando que será un largo periodo de transición. Los de Koeman ni siquiera remataron al arco de Neuer durante los 90 minutos, un dato sumamente preocupante.

Una vez finaliazdo el encuentro, Gerard Piqué volvió a dar un paso al frente y dio la cara por la pésima imagen del club catalán ante su afición.

''Creo que el resultado es abultado y jugando en casa es un mal resultado, pero si miras el partido creo que en la primera parte hemos competido. Se han adelantado con un gol de rebote'', comenzó diciendo el defensor.

''Me quedo con que al final han entrado chavales de 18 años. Es lo que hay, somos los que somos. Estoy convencido de que vamos a ir compitiendo. Han sido superiores, no nos vamos a engañar, pero tenemos las bases para empezar a competir. Tenemos a gente como Ansu, Ousmane, Kun, que nos pueden dar sobre todo arriba'', añadió.

''Si hay que ser franco, ahora mismo no estamos entre los primeros a ser favoritos, pero no pasa nada por no serlo. Otros años éramos favoritos y no la hemos ganado. El año pasado quién daba al Chelsea por favorito. A pesar del resultado hemos dado la cara en muchos ratos. Ellos son muy sólidos y nosotros somos los que somos, al final han salido muchos chavales. Somos el Barça y no me quiero excusar, al final de la temporada veremos'', apuntó Piqué.

''Es lo que hay, si nos hubiésemos puesto por delante o hubiésemos empatado... Agradecer a la gente, que ha estado muy bien pese al resultado. Es un año complicado, creo que este mes es clave, seguir ganando en Liga y estar con los primeros. En la Champions hoy no hemos estado bien, pero tenemos partidos que hay que ganar. Ir sumando gente que necesitamos'', señaló.

Sobre los pitos a Sergi Roberto, Piqué dijo: ''Me duelen mucho personalmente, porque conozco a la persona, es un ser humano espectacular y quiere a este club más que a nada. Me gustaría recordarle a la gente que no es lateral, es interior de toda la vida. Hace el sacrificio para jugar en esa posición. Duele muchísimo, la gente es libre de manifestarse, pero si me preguntas a mí me duele muchísimo''.