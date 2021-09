Edwin Rodríguez, la "joyita" del Olimpia confirma cuando estará de regreso a las canchas tras su lesión con la Selección

El Olimpia de Pedro Troglio no podrá contar con Edwin Rodríguez, quien se encuentra en recuperación después de la lesión que sufrió con la Selección de Honduras ante Estados Unidos.

Rodríguez ha hablado con DIEZ y ha dejado claro cómo va su etapa de recuperación y la posible fecha en la que estaría retornando a las canchas.

"Voy mejorando, fue un golpe que tuve en la tibia, me tocó el nervio del peroné del tobillo. Evolucionando, cada día me siento mejor, pero todavía no estoy al cien", comentó.

El juvenil futbolista de los merengues está claro que no le ajustó el tiempo y se pierde el compromiso de mañana ante Marathón, pero no descarta tener un cupo ante el Victoria.

"Va depender de lo que pase en estos días, pero para el partido de mañana no llego, creo que se harán dos viajes y lo más probable que llegue para el juego del fin de semana".

Y es que la agenda del Olimpia es muy amplia y la próxima semana se le viene un partido por la Concacaf, donde Edwin Rodríguez quiere ser de la partida.

"Quiero llegar en buenas condiciones para los partidos internacionales. Yo estoy trabajando físicamente muy bien, lo que me está costando es trabajar con la pelota".

El jugador de los leones confesó que temió que su lesión fuera de mayor gravedad. "Me asusté porque cuando me golpee me costaba mucho correr y se miraba en el vídeo que no podía apoyar bien el pie. A la hora del ir al camerino en el partido ante El Salvador, fue algo que creía que era más grave, pero gracias Dios no fue nada óseo y solo fue el golpe".

También revela las platicas que ha sostenido con Pedro Troglio y los consejos que le da. "Me dice que no me desespere, que me recupere bien y eso estoy intentando. Los doctores están poniendo de su parte y hasta que esté al cien no van a optar por mí para jugar un partido".

Y cerró diciendo. "Ningún jugador quiere lesionarse, ni mucho menos una fractura, pero gracias a Dios solo fue el golpe".