Presidente del Olimpia adelanta que después de la moderna sede viene la construcción del propio estadio

El Olimpia ya cuenta con su propio Centro de Alto Rendimiento, pero los planes de la directiva del club no se quedan en eso, sino que quieren seguir avanzando y le apuntan a una ampliación.

El propio presidente de los merengues, Rafael Villeda, fue muy directo y aseguró que sus planes al frente de la institución, es poder tener su propio estadio de fútbol.

"Tengan la plena seguridad que vienen nuevas noticias, no tan seguido como se dieron estas, pero si vamos a ir teniendo avances en la planificación de desarrollo de nuestra institución", comenzó diciendo.

Villeda y la directiva del Olimpia quieren seguir escalando alto y una de sus metas a largo plazo es poder contar con su propio estadio de fútbol.

"Aquí por razones del medio ambiente no es permitido ese tipo de edificaciones, sino lo hubiéramos considerado desde un inicio. Yo no descartaría que en un futuro el equipo pudiera tener un estadio propio, no como el Nacional o el Olímpico, pero sí, algo que pueda estar dentro de las capacidades del equipo. No lo descarto".

Pero también adelantó que se hará un nuevo intento en el próximo gobierno para poder tener la administración por medio de la FUNDEFUTH del estadio Nacional.

"Vamos a esperar tal vez el próximo gobierno pueda darle facilidades a la fundación para que pudiéramos agarrar en administración el estadio. Fue algo que se propuso al gobierno actual, primero dijeron que sí, después que no y salieron con un proyecto que no se hizo al final nada".

En cuanto a las críticas que se hacen a este Olimpia de Pedro Troglio. "Hay momento que se juega mejor que otras, pero lo importante es que al final es ver la tabla, estamos cerca del primer lugar y con posibilidades de recuperarlo. Creo que el equipo viene de varios partidos seguidos, ya mañana el clásico con Marathón, el sábado contra el Victoria y luego el partido internacional. Las cosas van a mejorar en la parte visual, pero lo más importante son los resultados".

El mandamás de los merengues lamentó que no se esté continuando con el torneo de reservas, mismo que le estaba dando michos frutos a los clubes y selecciones.

"Lo ideal es que se pudiera continuar, pero desgraciadamente hay equipo de la Liga Nacional que desde el punto de vista económico no sienten la posibilidad de financiar un torneo de reservas y por esa razón no se ha realizado. Para nosotros sería lo ideal y queremos retomar ese torneo que le ha traído mucho beneficio al fútbol hondureño.

Las Fuerzas Básicas del Olimpia también ya tiene fecha para su incorporación al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde se espera sea su casa para las competencias.

"Este Centro de Alto Rendimiento es la idea que las futuras generaciones puedan desarrollarse en buenas canchas. Estamos haciendo las gestiones para acomodar de una mejor manera la cancha sintética y de ahí coordinar con las categorías de FBO y ver los horarios de sus entrenamientos. En unos dos meses estarán entrenando".