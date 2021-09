Fechas y horarios oficiales: así se jugará el inicio de la segunda vuelta del Torneo Apertura

Este fin de semana se abre el telón de la segunda jornada de la Liga Nacional de Honduras con cinco nuevos juegos atractivos que engalanarán una nueva fecha del campeonato en curso.

El juego más atractivo a disputarse será el clásico entre Real España y Marathón en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Este sufrió un cambio de fecha (de sábado 18 a domingo 19 de septiembre).

De ahí todos los focos están puestos en lo que pueda hacer Olimpia ante Victoria, Vida recibiendo a Honduras Progreso y Motagua de visita frente a UPNFM peleando el liderato del Torneo Apertura 2021.

El sábado 18 de septiembre únicamente se disputará un juego (Olimpia-Victoria); el resto de los encuentros pasan a domingo.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 10 COMPLETA:

Sábado 18 de septiembre

Olimpia vs Victoria - 7:00 PM (Estadio Olímpico)

Domingo 19 de septiembre

Real España vs Marathón -6:00 PM (Estadio Olímpico)

Platense vs Real Sociedad -4:00 PM (Estadio Excélsior)

Vida vs Honduras Progreso -5:15 PM (Estadio Municipal Ceibeño)

Upnfm vs Motagua - 4:00 PM (Estadio Marcelo Tinoco)