Partidos, horas y canales por dónde ver los juegos de la novena jornada de Liga Nacional de Honduras

Como es habitual en cada jornada de Liga Nacional de Honduras hay modificaciones en todo sentido. Ya sea en la hora de los juegos, estadios, días, etc... y esta vez, para la novena fecha del Apertura-2021 no fue la excepción y se presentaron varios cambios, más que todo por el ajetreo del bicentenario de independencia que celebra el país.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura-2021

Tanto así que al Motagua le privaron de jugar su partido en el estadio Nacional de Tegucigalpa ante el CDS Vida este miércoles por las celebraciones, por lo que este compromiso será el único en disputarse mañana jueves en la cancha del Marcelo Tinoco de Danlí a las 4:00 de la tarde.

Los cuatro juegos restantes se disputan este 15 de septiembre

La novena fecha del campeonato de la Liga Nacional que lo comanda precisamente y de forma sorpresova el Vida de La Ceiba, comenzará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula donde el Marathón recibirá la visita del Olimpia. Este cotejo comenzará a las 4:06 de la tarde y lo transmite TDTV+.

Luego, una hora más tarde (5:00 pm) en el Marcelo Tinoco de Danlí, la UPN tendrá la visita del Real Sociedad en un partido transmitido por TVC. Y para cerrar la línea de partidos de este miércoles 15 de septiembre, a las 7:00 de la noche el Honduras Progreso y Real España se enfrascan en una lucha en el Micheletti. El juego va por la pantalla de TVC.

Y finalmente el Victoria de Salomón Nazar buscará su segundo triunfo al hilo ante el Platense en el estadio Ceibeño y así mantener esperanzas de cara a lo que se viene en el torneo. El partido se mirará en la señal de Tigo Sports.

JUEGOS DEL MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE



* Marathón vs Olimpia

4:06 pm

Estadio Olímpico, SPS

Transmite: TDTV+



* UPN vs Real Sociedad

5:00 pm

Estadio Marcelo Tinoco, Danlí

Transmite: TVC



* Honduras Progreso vs Real España

7:00 pm

Estadio Humberto Micheletti, El Progreso

Transmite: TVC

* Victoria vs Platense

7:00 pm

Estadio Ceibeño, La Ceiba

Transmite: Tigo Sports



JUEGO DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

* Motagua vs Vida

4:00 pm

Estadio Marcelo Tinoco, Danlí

Transmite: Tigo Sports