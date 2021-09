Kervin Arriaga, excluido en el clásico por actos de indisciplina contra el cuerpo técnico de Marathón

Los episodios de indisciplina persiguen la corta carrera del joven futbolista Kervin Arriaga quien quedó al margen de la convocatoria del clásico que su equipo Marathón disputó ante Olimpia en el estadio Olímpico.

El centrocampista se encuentra en buenas condiciones físicas, pero la decisión de quedar fuera de este importante partido ha sido del entrenador Martín "Tato" García quien no le aguantó lo que se considera un acto de indisciplina al cuerpo técnico y al propio plantel.

DIEZ ha conocido que Arriaga tras volver de la Selección Nacional se le ordenó ir a realizarse unos exámenes médicos para saber su estado físico actual, sin embargo ignoró el llamado del staff técnico y el sábado en el partido ante Victoria solicitó salir de cambio en el entretiempo al asegurar no estar bien físicamente algo que incomodó y provocó la primera discusión del DT porque reafirmaba la necesidad de haber sido chequeado previo al duelo y así no arriesgarlo.

Es por ello que el lunes anterior nuevamente se le citó a una clínica privada de la ciudad donde estaría presente el médico para examinarlo y evaluarlo junto al preparador físico del club Fabian Boyaro, sin embargo Arriaga nuevamente se ausentó dejándolos plantados y esto desató la molestia de Martín García y todo su equipo.

FUERTE DISCUSIÓN FRENTE AL PLANTEL

Tato García en el entrenamiento del lunes por la tarde recriminó de forma enérgica al futbolista frente a todo el plantel por su ausencia a los chequeos médicos y otras actitudes detectadas y más ahora que Marathón vive un momento incómodo en cuanto a resultados y necesita a sus jugadores en el mejor estado y Arriaga, según han detectado, no se ha interesado en el bienestar del club.

Es por ello que Tato García decidió excluirlo del partido ante Olimpia en una decisión que fue respaldada por el resto del plantel quienes han notado, y no de ahora, algunas actitudes incorrectas del futbolista pese a ser uno de los mejores en cuanto a condiciones futbolísticas.

De momento no se sabe si el castigo hacia el futbolista se extenderá para el juego ante Real España el fin de semana en otro clásico de alto voltaje que tendrá.

La salida de Arriaga del cuadro titular hizo que Tato cambiara algunas piezas en su alineación donde en el centro del campo aparecieron Luis Garrido con el joven Isaac Castillo, además por la izquierda estuvo Emilio Izaguirre y por derecha Mario Martínez, quien a los 20 minutos salió lesionado, y más adelante mandó a Edwin Solani y Bryan Castillo como único hombre en punta.

Para Arriaga este es otro incidente con otro entrenador, antes fue excluido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por actos de indisciplina en la Sub-23 e irrespeto al técnico Miguel Falero, aún así Fabián Coito, el DT de la Mayor, confió en él para la triple fecha eliminatoria de la octagonal siendo titular en dos partidos y de los que tuvo una nota alta.

PIBE GUEVARA EXHIBIDO EN REDES

Otro futbolista que no entró en lista ha sido Selvin "Pibe" Guevara y al no ser llamado se han viralizado imágenes en redes sociales del volante jugando el martes por la noche en canchas sintéticas de fútbol rápido, el cuerpo técnico y la directiva no se han pronunciado.