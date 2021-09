Brayan Castillo entierra al Olimpia y el Marathón retoma protagonismo en el Apertura-2021

Follow @GustavoRocaGOL

Marathón fue práctico y mató cuando tuvo que hacerlo. El equipo sampedrano llegaba dolido a este encuentro luego de perder ante el sotanero Victoria en La Ceiba y de forma impensada se impuso 3-1 sobre un Olimpia que dejó muchísimo que desear. Un equipo sin alma y despistado que pagó caro sus errores aprovechados por Brayan Castillo, quien les endosó un hattrick.

Los albos no llegaron al Olímpico. Lucieron dormidos y eso al final les pesó, pues el primer gol del monstruo verde fue de camerino y a pesar de los gritos del profesor Pedro Troglio, nada cambió. El partido se decantó a favor del Marathón, que toma una bocanada de oxígeno de cara a lo que se viene.

Comenzando el partido la afición verdolaga ya celebraba. Mario Martínez cogió un balón y se lo filtró a Isaac Castillo y este al ver la desorganización en defensa rival se la envió a Edwin Solani para que con un toque sutil dejara servida la redonda a Brayan Castillo y que así definiera el primero del partido.



Marathón lo ganaba al minuto 2' con una gran desconcentración del conjunto albo. No se encontró en el partido, llegaron vendados y pecaron. Luego el mismo Solani a los minutos tuvo el segundo pero su remate fue sumamente suave y a manos de un Edrick Menjívar que ya era exigido.





Olimpia quiso responder, pero la dupla en ofensiva que Troglio mandó no respondió. Jorge Benguché y Eddie Hernández lucieron apagados; al final fueron sustituidos. Aún así, en un avance Félix Crisanto anotó pero en posición adelantada. Aproximaciones sin efecto.



El que sí llegaba para asustar era el equipo del "Tato" García y nuevamente en presencia del pequeño Edwin Solani. El velocista se entrometió al área melenuda y de cabeza intentó conectar un centro de Brayan Castillo pero fue muy defectuoso y se salvaba al Olimpia.



Pero el gol estaba caliente. Cuando el cronómetro indicaba el 37' nuevamente Brayan Castillo pegó fuerte. Allans Vargas incursionó como volante derecho, mandó un centro precioso y atento estaba el delantero para poner el segundo en el tablero y la situación estaba 2-0 a favor del verde.

Troglio mandó su dupla de hierro, pero...



Al comienzo del segundo tiempo Olimpia recompuso. El argentino técnico del Viejo León, Pedro Troglio, mandó a sus mejores hombres como Jerry Bengtson y Yustin Arboleda y estuvo cerca de arrancarle algo al Marathón del Olímpico.



José Mario Pinto imprimía velocidad y diabluras con su juego que desconcentra a los rivales. Al 65' sacó un centro con veneno con dirección a Jerry Bengtson pero justo apareció Emilio Izaguirre para alejar el peligro.





Olimpia encontró la fórmula del gol al 84' luego de un tiro libre enviado al centro del área de Allan Banegas que fue recibido por Jerry Bengtson, quien sin alguna marca definió solo de cabeza el descuento. 2-1 se ponía el cierre del choque.



Pero el tricampeón nacional pecó de confianza y en su afán de empatar, terminó cediendo el tercero. En un tiro de esquina a su favor en el epílogo del partido, Edrick Menjívar se fue a buscar oro, pero dejó desguarnecido su portería y en la contra el Marathón terminó matando y así liquidando la contienda con gol de Brayan Castillo, que firmaba así su hattrick.

FICHA TÉCNICA DEL MARATHÓN vs OLIMPIA



15 de septiembre del 2021. Partido por la novena fecha del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.



(3) - MARATHÓN - Denovan Torres; Emilio Izaguirre, Mathías Techera (Carlos García 77'), Allans Vargas, Luis Vega; Isaac Castillo, Luis Garrido, Edwin Solani (Reinieri Mayorquín 72'), Cristian Cálix (Ovidio Lanza 72'), Mario Martínez (Frelys López 25'); Bryan Castillo.



DT: Martín García (URU)



Suplentes: Harold Fonseca, Adrián Ramírez, Carlos García, Jhon Paul Suazo, Jeancarlo Vargas, Reinieri Mayorquín, Frelys López, Ovidio Lanza y Byron Rodríguez.



Goles: Brayan Castillo (3', 37', 90').



Tarjetas amarillas: Mathías Techera, Edwin Solano, Denovan Torres.



Tarjetas rojas: No hubo.



(1) - OLIMPIA - Edrick Menjívar; Félix Crisanto (Allan Banegas 72'), Jonathan Paz, Johnny Leverón, Samuel Córdova; German Mejía, Carlos Pineda (Jamil Maldonado 54'), José Mario Pinto, Diego Reyes (Jared Velásquez 58'); Eddie Hernández (Yustin Arboleda 58') y Jorge Benguché (Jerry Bengtson 58').



DT: Pedro Troglio (ARG)



Suplentes: Rafa Zúniga, Brayan Beckeles, André Orellana, Javier Portillo, Gastón Díaz, Jamil Maldonado, Jared Velásquez, Allan Banegas, Lauro Chimilio, Luis Reyes, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.



Goles: Jerry Bengtson (84')



Tarjetas amarillas: Jonathan Paz, Johnny Leverón, Yustin Arboleda, Jerry Bengtson, Pedro Troglio (DT).



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Olímpico, San Pedro Sula



Árbitro: Óscar Moncada