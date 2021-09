Real España rescata un empate ante el Honduras Progreso y perdió la oportunidad de quedar líder del Apertura

Real España llegó al Humberto Micheletti sabiendo que si sacaba un triunfo quedaba como líder del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional, pero falló al empatar 1-1 con el Honduras Progreso.



La Máquina, que comenzó con todo en el partido se encontró con un muro llamado Andrés Salazar, el arquero del Honduras Progreso frustró a los atacantes aurinegros durante la primera parte.

Al minuto 18, Ramiro Rocca luego de un robo a Óscar González en la zona baja, remató y el guardameta en dos tiempos sacó la pelota al tiro de esquina, negándole de esta forma al argentino su sexto gol del campeonato.



Más adelante al 29, Darixon Vuelto ejecutó un gran tiro libre que el mismo Salazar rechazó para que persistiera el empate en el marcador, a todo esto, el Honduras Progreso se iba acercando al marco de Michael Perelló.

Darixon Vuelto fue uno de los jugadores de Real España que más buscó anotar gol al Honduras Progreso. Foto: Melvin Cubas.



Llegamos al minuto 40 con un partido de ida y vuelta hasta que Mayron Flores cometió una falta en mediocampo. Esa infracción fue ejecutada por Óscar Salas, quien puso un centro perfecto dentro del área para que su "tocayo" Óscar González marcara el 1-0 de cabeza.



Los progreseños se fueron llenos de confianza al descanso y en el complemento mantuvieron su orden dentro del campo y complicaron a un Real España que respondió con tres cambios para la segunda mitad.





Raúl "Potro" Gutiérrez envió a Jhow Benavídez, Kevin Álvarez y Omar Rosas al campo y estos jugadores le cambiaron la cara a la Máquina que se desbordó por el empate.



La igualada no llegó hasta el minuto 86, Junior García marcó luego de recoger un balón suelto tras un saque de banda largo de Kevin Álvarez.

Con el empate, Real España llega a 15 puntos y queda ubicado en cuarto lugar con un partido menos (ante Victoria) que todos. Por su parte, Honduras Progreso sumó seis unidades y se complica la vida ya que Victoria le ganó a Platense (2-0) y los tres tienen la misma cantidad de unidades.



En la próxima jornada la Máquina recibe al Marathón en el Clásico Sampedrano y los progreseños tienen una dura visita a La Ceiba para medirse al Vida.