¿Qué pasó con Kilmar Peña? El goleador de la UPN que se lesionó con la Sub-23 de Honduras

Desde el 23 de diciembre del 2020 no aparece. Kilmar Peña (24), el delantero de la UPN que se erigió como uno de los atacantes jóvenes y de bastante proyección se ha quedado rezagado por culpa de una serie de lesiones que lo han apartado de las canchas.

El delantero hondureño, que de hecho, fue parte del proceso olímpico que culminó la faena en Tokyo 2021 con Miguel Falero, se perdió el trayecto final de este camino por sus padecimientos, pero está en la recta final listo para volver.

"Es que yo en enero tuve una fractura en el quinto metatarsiano con la Sub-23 y desde ahí he tenido tres refracturas, la última fue hace un mes. Ha sido duro", le dice a DIEZ el joven jugador de 24 años de edad que sigue ligado a la UPN.

Kilmar Peña, que desde su grata aparición en Liga Nacional con Los Lobos acumula 16 anotaciones en 70 partidos, mismos que lo han puesto en órbita del Motagua en un pasado, no ha visto acción en el reciente Apertura-2021 por ese inconveniente.

Kilmar Peña no ha visto acción en dos torneos ya con la UPN por recaídas de su lesión del quinto metatarsiano.

Sin embargo, el jugador no pierde la paciencia ni las ganas de regresar a las canchas, pero para eso se tiene que preparar de buena forma y fortalecer las partes que lo han hecho estar fuera para que su retorno sea seguro.

"Gracias a Dios hace dos semanas me operaron y espero regresar pronto a jugar y a aportarle al equipo si requieren de mi. Por eso no he estado jugando, pero quiero volver rápido", dice Kilmar Peña con mucha tranquilidad.

Su último juego en Liga Nacional fue el 23 de diciembre del 2020 en la fase de eliminación ante el CDS Vida, donde la UPN cayó estrepitosamente 5-1 y su último gol lo marcó precisamente en esa serie contra los cocoteros, solo que el 20 del mismo mes, donde el club ceibeño los derrotó 1-3 por la ida. Fue su único gol en el Apertura 2021. Con este son dos torneos fuera de competencia por su lesión.