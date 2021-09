Fenafuth busca reactivar de urgencia torneo de reservas de cara a competencia Sub-20 que también dará boletos a JJOO

Follow @Omar_GM09

Desde la segunda semana de marzo del 2020 el Torneo de Reservas Especiales no ha visto acción y la situación es alarmante, pues con la aceleración del proceso Sub-20 con una precoz clasificación a los Juegos Olímpicos del 2024, Honduras debe empezar a pulir a los jóvenes futbolistas tras la generación pérdida por la pandemia.

La Liga Nacional ha disputado casi tres torneos desde entonces, dos completados y uno en desarrollo, sin reanudar la actividad de los canteranos que apenas reciben minutos con el primer equipo.

Esto afecta a las selecciones nacionales menores debido a que sus elementos no cuentan con actividad competitiva, contrario a países del área a los cuales se medirán el próximo año en desigualdad de condiciones en el clasificatorio al mundial de la categoría que también da el boleto a las Olimpiadas.





Ante la emergencia, Daniel Uberti, director de selecciones menores de Honduras, ha puesto manos a la obra para que los reservistas vuelvan a competir como solía ser, sin embargo, no ha encontrado éxito hasta la actualidad, pues le Federación no es responsable que esto suceda, sino los mismos equipos que pertenecen a la Liga Nacional al igual que el mismo ente y en que diferentes ocasiones han señalado que la falta de dinero es el principal obstáculo.



Uberti y la Fenafuth organizaron un torneo Sub-18 en abril para que los chicos próximos a ser Sub-20 entren en ritmo. Este proyecto se desarrolló con éxito, el campeón fue la cantera de los Lobos UPNFM sobre el Olimpia y generó una buena expectativa para la próxima edición que se realizaría el mes de octubre, pero esto aún está por verse tras no solventarse aún la situación financiera.

“Estamos viendo la parte financiera para repetir el torneo Sub-18. Es muy difícil adquirir un ritmo competitivo sin haberlo estado en casi un año, nosotros no hemos parado nuestro proceso de selección desde que hubo una apertura a reunir los futbolistas e hicimos un plantel con jugadores 2003 y 2004 disputan este torneo. Hemos hecho microciclos e Siguatepeque, la Federación ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista financiero, al igual que todo lo que es el cuerpo técnico y personal de selecciones menores por mantener la actividad”, comentó el entrenador uruguayo.

Siete equipos de la Liga Nacional participaron en el último torneo Sub-18 organizado por Fenafuth.

Y agregó: “El torneo tendrá el mismo formato, dos pentagonales donde esperamos que estén los canteranos de todos los equipos de Liga Nacional. Estamos viendo si financiamos ya sea con dinero propio o patrocinadores y a partir de allí seguimos trabajando para la actividad que se debe normalizar. Lo mismo estamos haciendo en las categorías Sub-13 y Sub-15. En el torneo jugarán futbolistas nacidos entre el 2003-2007.



Del otro lado, el Torneo de Reservas Especiales podría volver hasta el próximo enero tras sufrir el mismo problema monetario. “También no se ha reanudado porque falta ver la disponibilidad de los equipos si participarán, queremos ver qué tipo de apoyo nos brindarán los equipos y que aportaría la liga, porque nosotros tratamos de echar andar una actividad que les corresponde a los clubes hacerlas funcionar y por la dificultad estamos reuniendo esfuerzos para reanudar la actividad”, apuntó Uberti, quien busca retomar la acción juvenil de manera inminente.

“Si Dios quiere, la próxima semana podamos tener unos acercamientos con los involucrados, pero falta ver, en lo que queda este año veremos cómo hacemos para poner en actividad a los muchachos para el torneo arranque normal en enero donde los equipos deban plantearse la responsabilidad que les correspondan”, comentó.

Los futbolistas que antes de la pandemia eran Sub-20 han quedado obsoletos en la categoría de la selección y su única oportunidad para tener competencia constante sería la reanudación del torneo reservista.

Uberti explica que en países vecinos la actividad en categorías menores ya está en pie, por lo que apunta que no debería extrañarle la afición si Honduras no consigue resultados esperados ante sus rivales, pues los futbolistas no cuentan igualdad de condiciones futbolísticas.



“Nosotros hacemos lo posible para que la rueda se mueva, pero la carreta es de los equipos, no de la federación, nosotros tratamos de darle movimiento a la maquinaria, pero la maquinaria no es nuestra, los jugadores son de los equipos, los jugadores que destaquen en las selecciones son de los equipos, nosotros solo queremos generar condiciones para buscar competir, valga la redundancia, en igualdad de condiciones".

"En todos lados están jugando, en El Salvador disputan torneos sub-17 y sub-20, también en Costa Rica y en México ni digamos, mientras que nosotros no y a la hora de competir eso se nota, pero la gente solo mira qué quedamos 2-2-,0-2,0-3,0-4, pero no mira todo lo que pasó en los años anteriores, ese es nuestro trabajo, ver que pasó en los dos años anteriores y en los otros dos que vienen para que vayamos armados a competir”, aseguró Daniel Uberti sobre el retorno de los torneos reservistas.