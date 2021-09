Piden al presidente de Olimpia que fiche al exLiverpool Andy Carroll y así responde Rafael Villeda

Andy Carroll, delantero inglés de 32 años, no pasa por el mejor momento en su carrera futbolística, ya que no tiene club y confiesa que sus hijos aún piensan que puede llegar al Manchester City o el Barcelona.

El propio jugador se ha ofrecido para jugar en varios clubes, pero no hay respuesta positiva y en una entrevista con The Athletic se sinceró sobre su delicada situación.



"Los niños siguen pensando que voy a fichar por el Manchester City o el Barcelona, lo que todos sabemos que no va a ocurrir, pero me siguen presionando para que consiga un club y es lo que quiero hacer. Quiero jugar delante de mi familia y ganar partidos", aseguró.





La precaria situación ha llevado a Carroll sentirse triste: "Pensé que iba a terminar en el Newcastle. Pensé que iba a ser yo durante los próximos cuatro o cinco años. No sucedió por muchas razones. Para ser honesto, fue muy duro para mí no jugar cuando creía que podría haber marcado la diferencia".



Ante la dura situación del atacante, una aficionada del Olimpia se atrevió a pedirle el fichaje del jugador al presidente del club y este respondió a la petición.

"Tráigalo al Olimpia presidente Rafael Villeda", fue el reto que le lanzaron en redes sociales al máximo mandatario del Tricampeón de Honduras.





Y así respondió: "Híjole, está difícil que se quiera venir por estos lados. Saludos Doctora".



Andy Carroll tendrá que seguir esperando su oportunidad y es que a pesar de tener 32 años durante su carrera, pasó por equipos como Newcastle, Liverpool y West Ham United.