Héctor Rodríguez reaparece y dirigirá el clásico sampedrano: Todas la cuartetas de la jornada 10  

Arranca la jornada 10 del torneo Apetura 2021 de la Liga Nacional y estas son las cuartetas arbitrales. Héctor Rodríguez regresa para dirigir el Clásico sampredrano entre Real España y Marathón.

A Rodríguez lo acompañarán Cristian Ramírez, Óscar Cruz y Melvin Matamoros. El partido está pactado para las 5:00 de la tarde en el estadio Morazán.





OLIMPIA VS VICTORIA

Árbitro: Armando Castro

Asistente 1: Shirley Perelló

Asistente 2: Elder Oliva

4to árbitro: Raúl Castro

Asesor: Epafrodito Martínez



PLATENSE VS REAL SOCIEDAD

Árbitro: Luis Mejía

Asistente 1: Erick Coello

Asistente 2: Daniel Martínez

4to árbitro: Marlon Díaz

Asesor: Carlos Fajardo



REAL ESPAÑA VS MARATHÓN

Árbitro: Héctor Rodríguez

Asistente 1: Christian Ramírez

Asistente 2: Óscar Cruz

4to árbitro: Raúl Castro

Asesor: José Alberto Cálix



UPNFM VS MOTAGUA

Árbitro: Jefferson Escobar

Asistente 1: Walter López

Asistente 2: Gerson Orellana

4to árbitro: Selvin Brown

Asesor: Wilson Matute



VIDA VS HONDURAS PROGRESO

Árbitro: Said Martínez

Asistente 1: Ebler Martínez

Asistente 2: Kelvin Videz

4to árbitro: Darwin Cedillo

Asesor: Vivian Rodríguez