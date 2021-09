Olimpia golea al Victoria de Salomón Nazar con una exhibición fulminante de Eddie Hernández

Follow @GustavoRocaGOL

Olimpia tuvo que esperar para celebrar. El equipo del profesor Pedro Troglio entró nuevamente dormido a un partido que en el trámite parecía fácil, sin embargo, se toparon con 45 minutos bastante ásperos que les dificultó el trayecto del juego.

Sin embargo, al final la recompensa a intenarlo valió la pena y se terminaron llevando los tres puntos con creces. Olimpia apabulló con un 4-0 categórico al Victoria, que vuelve a hunidrse luego de haber sumado dos triunfos al hilo con el técnico Salomón Nazar.

Mención honorífica al jugador de la tarde, que solamente necesitó 15 minutos para ponerse la capa de goleador, y vaya de qué forma... Eddie Hernández vino desde la banca para marcar un hattrick espectacular y así redondear la goleada en el estadio Morazán.

Hablar del primer tiempo de este partido es muy aburrido. La etapa de inicio estuvo marcada por la falta de interés de los clubes de apretar el acelerador, aunque al Victoria la renta que estaba sacando no le parecía mal. Olimpia se ahogaba y no encontraba espacios.





Los muchachos de Troglio sí lo intentaban, pero sin profundidad, sin herir al rival. José Mario Pinto y Edwin Rodríguez querían hacerlo sacando de la galera jugadas individuales pero era insuficiente. Rodríguez lo intentó con un remate de distancia que hizo exigir a William Robledo. No más.

Un hattrick para recordar de Eddie...



Ya en la etapa de complemento tanto Salomón Nazar como Pedro Troglio apretaron más, aunque Olimpia con más dominio del balón y mucho más oficio con la redonda en su poder, pero Yustin Arboleda no estaba fino.



El delantero colombiano gozó de dos acciones claras frente al marco pero las desperdició. Jerry Bengtson al 46' se la bajó en el área de pecho pero el colombiano la mandó fuera con un zurdazo a la desesperada. Increíble. Luego al 54' Edwin Rodríguez hizo una individual, sacó un centro pero Yustin nuevamente erró; le puso el pie y la sacó.



La manada del león se aproximó y llegaba con más interés al marco ceibeño hasta que se rompió el cerrojo al 68'. Edwin Rodríguez sacó un pelotazo desde su área que bañó a la defensiva del Victoria; cogió la pelota Jerry Bengtson, corrió unos metros y ante la salida de Robledo definió el 1-0. ¡Merecido!





No conforme con eso, Pedro Troglio recompuso su armado. Mandó a la cancha a Eddie Hernández, Félix Crisanto y al jovencito Jared Velásquez y para no cansarlos, contarles lo espectacular que estuvo el 'Cañonero del Aguán'.



Eddie Hernández entró al 75' por Yustin Arboleda y firmó un hattrick pletórico al 78', 82' y 86. Noche fantástica para el delantero olimpista que cada vez que tiene su oportunidad la aprovecha de tal forma. Olimpia ganó bien y con autoridad 4-0 ante tantas críticas por el bajón de nivel del equipo de Pedro Troglio. Ahora la mirada está puesta en Liga Concacaf, donde viajarán para enfrentar al Inter de Surinam.

FICHA TÉCNICA DEL OLIMPIA vs VICTORIA

18 de septiembre del 2021. Juego por la décima fecha del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

(4) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Brayan Beckeles, Johnny Leverón, José García, Javier Portillo (Cristhian Altamirano 57'); Germán Mejía, Edwin Rodríguez (Jared Velásquez 75'), José Mario Pinto, Gastón Díaz (Félix Crisanto 69'); Jerry Bengtson (Eddie Hernández 75') y Yustin Arboleda (Jorge Benguché 69').



Suplentes: Alex Güity, Félix Crisanto, Samuel Córdova, Allan Banegas, Carlos Pineda, Yamil Maldonado, Jared Velásquez, Cristhian Altamirano, Diego Reyes, Josman Figueroa, Jorge Benguché y Eddie Hernández.



DT: Pedro Troglio (ARG)



Goles: Jerry Bengtson 68', Eddie Hernández 78', 82', 86'.



Tarjetas amarillas: Yustin Arboleda, Jerry Bengtson, Brayan Beckeles, Edwin Rodríguez.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) VICTORIA - William Robledo; José Velásquez, Milton Núñez (Kenny Bodden 46'), Carlos Palacios, Maynor Colón, Edwin Álvarez (Óscar Suazo 46'), Marlon Flores, Walter Chávez (Alexy Vega 35'), Marcelo Espinal (Marcelo Canales 70'), Josué Galindo (Durvin Sánchez 46'); Andrés Rentería.



Suplentes: Pablo Álvarez, Walter Lapresti, Durvin Sánchez, Yosimar Maradiaga, Kenny Bodden, Marcelo Canales, Carlos Matute, Alexy Vega, Óscar Suazo.



DT: Salomón Nazar



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Josué Cárcamo, Maynor Colón, Alexy Vega, William Robledo.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Morazán, San Pedro Sula



Árbitro: Armando Castro