Salomón Nazar, sin sorpresa por la goleada: "Siendo sincero no pensé que el equipo respondería tan temprano"

Ni el mismo Salomón Nazar esperaba una respuesta tan pronta del Victoria una vez que tomara las riendas del club, por lo que la caída este sábado ante Olimpia tras dos victorias al hilo no fue algo inesperado.

El DT compadeció en conferencia de prensa tras recibir su primera goleada al mando de los jaibos quienes se cayeron drásticamente en la segunda mitad donde fueron aplastados por el León luego cuatro goles en fila en la recta final del encuentro.

"Fue un partido complicado, veníamos de jugar dos encuentros con mucha intensidad, Olimpia tiene un gran plantel, logramos resistir en los primeros 45 minutos, pero el gol era cuestión de tiempo. Valoro mucho el esfuerzo del equipo, orgulloso de ellos porque no bajaron los brazos a pesar de enfrentar un buen rival", comentó Nazar en primera instancia.

Victoria le plantó cara al Tricampeón frente a una gran cantidad de aficionados en el estadio Morazán, por lo que la manera en como se desmoronaron en el complemento fue atípico luego de realizar inicialmente un buen trabajo .

"Entiendo el comportamiento de los muchachos al final, enfrentamos a un rival que nos cambió y estamos agotados, eso pesó mucho, pero igual no hay duda que el equipo ha mejorado. La intensidad que se puso en el primer tiempo era difícil de mantener en el segundo, tarde o temprano Olimpia lo iba a solucionar", apuntó el doctor.

Victoria recién consiguió sus primeros puntos en el Apertura con la llegada de Nazar tras vencer al Marathón y Platense en apenas sus primeros juegos como DT jaibo, siendo eso una sorpresa para él, pues no esperaba una respuesta pronta del club ante su arribo.

"Siendo sincero no pensé que el equipo iba a responder tan temprano, ganamos dos partidos importantes y valoró mucho su comportamiento en la cancha porque se están sacrificando a pesar de no estar en el mejor nivel físico y deportivo, sin embargo se han propuesto salir adelante, eso es importante. La parte anímica se había rescatado, hoy desafortunadamente nos fue mal pero hicimos un buen primer tiempo, no nos ajustó el físico en el complemento", resaltó Salomón.



"Tenemos dos semanas de trabajo, es muy poco y hay bastante que hacer, estamos trabajando en eso. No hay duda que al equipo le está costando mucho esa transición de segunda a primera división, van a sufrir bastante, está costando y así va a ser, pero a medida que pasen los partidos irán aprendiendo, lo importante es sumar y no quedar tan abajo para así en el segundo torneo reforzarnos, ya lo estamos haciendo al ganar los dos partidos de local, no será fácil, hay que mejorar el estado de ánimo ante Honduras Progreso el miércoles", concluyó el doctor Nazar, entrenador del Victoria.