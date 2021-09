Pedro Troglio: "Mi intención no es salir primero de las vueltas, sino llegar bien a las finales"

Pedro Troglio, el entrenador del tricampeón hondureño Olimpia, opinó luego del abultado triunfo 4-0 sobre el Victoria en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El argentino dice que nunca estuvieron en peligro los tres puntos.

El timonel merengue aduce que el plantel que ahora tiene no es muy extenso, esto por las numerosas lesiones con las que ha tenido que lidiar en este torneo de Liga Nacional, aparte, los convocados a las selecciones nacionales.

Troglio también mandó un mensaje claro a sus rivales. No pelea por el liderato, sino para llegar bien a las etapas finales de diciembre, donde se demostrará quién es quién.

El juego ante Victoria: "No pudimos definir el partido antes para llevarlo un poco más tranquilo. Las pérdidas de esos goles provcaron que te vas desgastando y va costando. Hemos recuperado jugadores de buen pie y de volumen de juego. Nos viene bien este triunfo, estamos punteros, hasta que jueguen los demás pero lo importante fue el triunfo para llegar a diciembre de la mejor manera posible, sin escuchar todas las sangrientas declaraciones de estos últimos días, tengo un plantel bárbaro con chicos que están en la selección. Estamos tranquilos con nuestro objetivo de recuperar a todo el plantel de cara a las finales sabiendo que estos pasos van a costar un poco más"



Por qué jugar en SPS: "Nosotros jugamos hoy aquí porque a las 2:30 de la mañana nos tenemos que levantar e irnos al aeropuerto para irnos a Surinam y llegamos allá a las 2:30 de la tarde, eso también a la hora de tener en cuenta el desgaste físico y mental de los jugadores cuando se opina, hay que conocer, hay muy pocos periodistas que opinan de este tema de las selecciones nacionales y el desgaste que han tenido los jugadores de fútbol, que no es algo normal. Pero es una posibilidad abierta de jugar en San Pedro Sula también".





Habla del desgaste de sus jugadores: "El 4-0 se hubiera dado desde antes y no hubiéramos llevado el partido hasta ahí, igual nunca estuvo en peligro el juego, pero cuando pasa el tiempo y no concretas hay un desgaste mental y físico que hay que tener en cuenta. Eddie Hernández es un gran goleador y a veces puede jugar bien o mal porque esto es fútbol. A veces a Eddie le toca jugar y no hace goles y no sirve, y así pasa con Arboleda, Benguché o Diego Reyes, sí reconozco que no estamos al 100% por el desgaste que han tenido la mayoría de jugadores, sumado la gran parte de lesionados que tenemos que eran la base del equipo anterior, es un proceso y vamos por buen camino. Mi intención no es salir primero de las vueltas sino que es llegar muy bien a las finales que es lo más importante".



Un plantel corto: "Por ahora no tenemos un plantel sumamente largo como han dicho, porque se nos han lesionado varios jugadores, tenemos que tener cuidado con tres o cuatro que vienen jugando y saliendo de lesiones para no perderlos por 20 días más, después tengo muchos chicos jóvenes que sí han jugado pero hay instancias donde hay que tener en cuenta a los más grandes porque son partidos más importantes de Concacaf".



Se defiende de su juego: "Hay pases que son pases largos y no son pelotazos, pelotazo es tirársela a cualquiera de los dos nueve parados en el área y que peine cualquiera. Cuando hay movimientos, hay trabajo para que esos pases largos lleguen, a medida que pasen los años y el equipo va ganando y ganando, los demás te juegan de otra manera, se te meten todos atrás y cuesta mucho generar juego si no tengo a los jugadores de buen pie que me arman juego. Apostamos a veces por pelotas largas porque tenemos jugadores de dos metros. Sigo repitiendo, me encanta jugar bien y ganar todos los partidos por goleadas, entonces hay que jugar de otra manera, a veces se juega feo, a veces bien, otra veces discreto, porque cada partido son diferentes. Somos los últimos campeones y somos los mejores, hasta que en diciembre el título sea para nosotros o para otros y desde ahí podría ser mejor otro. Somos el equipo más goleador del torneo, entonces algo bueno debemos de tener".